Afrique: Sommet de l'OIF - Les crises dans l'espace francophone au menu à Djerba

Dans le cadre de ce déplacement à Djerba, le ministre des Affaires étrangères est accompagné par une délégation du ministère des Affaires étrangères dont l'ambassadrice et déléguée permanente de Madagascar auprès de l'UNESCO et de l'OIF, non moins représentante personnelle du président de la République de Madagascar auprès des instances de l'OIF (SHERPA), Yvette Sylla, la Directrice générale de la Coopération internationale, Marie Léontine Razanadrasoa, ainsi que le directeur en charge des relations multilatérales, Ludovic Setilahy. L'Organisation Internationale de la Francophonie est active à Madagascar à travers différents projets dans le domaine de l'autonomisation des femmes en milieu rural, l'octroi des actes d'état-civil et la promotion du numérique.

A ce titre, ces membres de gouvernement des quatre-vingt-huit pays membres de l'OIF ont abordé les enjeux les plus primordiaux, notamment l'avant-projet de la déclaration de Djerba, la résolution sur les situations de crise, de sortie de crise et de consolidation de la paix dans l'espace francophone, le cadre stratégique de la Francophonie 2023-2030 ainsi que le bilan des engagements pris lors du dernier Sommet d'Erevan en Arménie.

En effet, une délégation malgache conduite par le ministre des Affaires étrangères, Richard Rakotonirina, a participé activement à cette conférence des ministres de l'organisation. Ce général de corps d'armée est en charge de la Francophonie dans le gouvernement et discute à cette occasion, avec ses homologues francophones, au niveau de cette instance chargée du suivi des décisions et engagements pris lors des différents sommets, la continuité des travaux de l'Organisation. La mise en œuvre des différents projets, les résolutions concoctées ainsi que les accords en perspectives sont habituellement les sujets qui passent sous les mains des ministres durant la table ronde de cette envergure.

L'île de Djerba en Tunisie accueillera les pays membres de l'organisation internationale de la Francophonie (OIF), dont Madagascar. Le 18e sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des quatre-vingt-huit pays membres de cette organisation va se tenir dans cette ville tunisienne aujourd'hui et demain.

