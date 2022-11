Afrique de l'Ouest: L'Initiative d'Accra, un forum sécuritaire à la croisée des chemins

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Or, à en croire plusieurs spécialistes, parmi les hypothèses sur la table, il y aurait celle de créer une force conjointe. On notera d'ailleurs que l'Initiative s'est récemment dotée non seulement d'un secrétariat exécutif à Accra, mais aussi d'un état-major, basé à Tamalé, dans le nord du Ghana.

Car, toujours selon cette même chercheuse ouest-africaine, les pays fondateurs avaient initialement l'ambition de créer une structure discrète, légère, avec des ressources propres. Bref, de faire l'inverse de ce qui avait été fait pour le G5 Sahel. Or, si l'Initiative d'Accra a engrangé quelques succès, elle n'a pas vraiment décollé et semble aujourd'hui un peu à la croisée des chemins. En clair, si elle veut grandir, elle doit s'ouvrir. Ce qui pourrait à terme changer sa nature.

Discrètement lancée en 2017 par les pays du golfe de Guinée pour tenter d'endiguer la progression des groupes jihadistes vers le sud, l'Initiative d'Accra s'est depuis ouvert au Mali et au Niger et vient d'accueillir le Nigeria comme observateur. Les pays membres ont, semble-t-il, la volonté d'ouvrir cette initiative à des bailleurs internationaux. Cela résulte certainement d'une prise de conscience que pour être plus efficace, l'initiative a besoin de moyens techniques supplémentaires et de financements extérieurs, avance une chercheuse sud-africaine.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.