Afrique de l'Ouest: Sommet d'Accra sur la lutte contre le terrorisme - Aller au-delà des belles résolutions

Enfin, la troisième et dernière condition, c'est une claire définition des priorités. L'on sait, par exemple, que le G5 Sahel a voulu tellement embrasser large qu'il s'est trouvé plombé dans son envol. De ce fait, il a fini par ressembler à l'albatros tel que défini par le poète Charles Baudelaire. Cela dit, s'il est vrai que tout est urgent, il y a des priorités dans les urgences qu'il faut savoir identifier. Cela est d'autant plus vrai que très souvent, les Etats se trouvent engagés sur de nombreux fronts avec l'incapacité même de satisfaire aux obligations de leurs engagements.

C'est pourquoi il importe que dans le cadre de l'Initiative d'Accra, les bonnes questions soient posées afin de trouver les bonnes réponses. Et cela n'est certainement pas la mer à boire dans la mesure où le mode opératoire et les activités qui constitueront la feuille de route de l'organisation, ne seront pas dictés par des agendas étrangers.

Si les pays côtiers n'en sont qu'aux débuts de la tragédie, les pays de l'intérieur, eux, se retrouvent installés dans l'œil du cyclone. Le Burkina Faso est classé 4e sur la liste des pays les plus affectés par les violences terroristes. Il était donc tout indiqué que les Etats expérimentent de nouveaux cadres de coopération pour trouver les voies les plus efficaces pour stopper la métastase du cancer terroriste qui menace la stabilité de tous les Etats de l'Afrique de l'Ouest.

Le Niger et le Mali y assistent en qualité d'observateurs. Dans la perspective de ce sommet, depuis le 17 novembre dernier, les experts des différents pays ont cogité sur les moyens d'accroître la coopération en matière de sécurité et de renseignement et les résultats de leurs travaux ont alimenté le menu des échanges de la réunion ministérielle qui a précédé la rencontre des chefs d'Etat.

