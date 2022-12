Afrique: Mondial 2022 - Le programme de la première journée des quarts de finale

Les premiers matches de quarts de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022, se joueront ce vendredi 9 décembre. Des affiches alléchantes seront au programme.

Le premier choc opposera le Brésil super favori de la compétition à la Croatie, vice-champions du dernier mondial. Cette grande affiche aura lieu à 15h.

A 19h, un autre grand duel se jouera entre l'Argentine de Leo Messi et les Pays-Bas de Cody Gakpo. Toutes les deux équipes pressenties pour remporter le sacre final, tenteront d'arracher l'un des quatre tickets qualificatifs pour le dernier carré.

The quarter-finals are here ⚡

Who's going through to the final four?#FIFAWorldCup #Qatar2022

-- FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 9, 2022