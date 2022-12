Afrique: Mondial 2022 - Après son absence controversée au Qatar, Karim Benzema prend sa retraite internationale

Karim Benzema a choisi le jour de son 35e anniversaire (19 décembre) pour prendre sa retraite internationale. Le Ballon d'or 2022 vient de l'annoncer sur ses réseaux sociaux, au lendemain de la finale de Coupe du monde perdue (sans lui) par les Bleus. Avec un timing qui interroge encore, comme beaucoup de ses publications durant ce Mondial. Le Français s'arrête après 97 sélections pour 37 buts (et une Ligue des nations).

Au lendemain de la défaite de la France face à l'Argentine en finale de la Coupe du monde au Qatar et le jour de son 35e anniversaire, le footballeur Karim Benzema a publié ce lundi 19 décembre un message sur les réseaux sociaux qui semble être l'annonce de la fin de sa carrière internationale en équipe de France.

" J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier ! J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin ", a écrit sur Twitter et Instagram le Ballon d'Or 2022, posant avec un maillot de l'équipe de France de football. Il avait dû renoncer à participer au mondial à cause d'une blessure à la cuisse.

La star du Real Madrid avait réintégré le groupe des Bleus après cinq ans d'absence en raison de son implication dans l'affaire de la sextape. Il était de retour parmi les leaders de l'équipe de France pour disputer le Mondial 2022, au Qatar. Victime d'une déchirure musculaire au quadriceps gauche à quelques heures du premier match contre l'Australie (4-1), il était contraint de renoncer à participer à la Coupe du monde.

Le Ballon d'Or 2022 a mis les choses au clair pour son avenir en équipe de France. Sur ses réseaux sociaux, Nueve a tout simplement pris la décision de mettre un terme à sa carrière internationale. Mais c'est surtout un immense sentiment de frustration qui symbolisera son passage sous le maillot frappé du coq. Mis à l'écart entre 2015 et 2021, le numéro 9 du Real Madrid n'aura pas participé aux belles années de l'équipe de France version Deschamps. Son dernier souvenir avec les Bleus sera donc ce rendez-vous manqué avec le Mondial. Dimanche, L'Équipe racontait l'imbroglio entre le staff médical de l'équipe de France et lui, qui avait été renvoyé chez lui alors qu'il " aurait aimé rester avec les Bleus pour se soigner et avoir une chance de participer à la Coupe du monde " selon le quotidien

