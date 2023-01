Afrique: CHAN 2022 - Voici les 26 joueurs maliens retenus pour la compétition

Les joueurs maliens retenus pour le CHAN 2022 sont connus. Leur liste a été dévoilée ce lundi par Nouhoum Diané, sélectionneur des Aigles locaux.

Ils sont en tout 26 à être retenus pour la compétition et quitteront Bamako ce mardi, destination la Tunisie où ils seront en stage pendant 10 jours.

Le Mali évoluera dans un groupe à trois avec la Mauritanie et l'Angola.

La liste des 26 Aigles locaux

Gardiens

Germain Berthé (AS Réal), Aboubacar Doumbia (AFE), N'Golo Traoré (stade malien)

Défenseurs

Souleymane Coulibaly (AS Réal), Ousmane Diallo (Djoliba AC), Ismael Bamba (AS Réal), Emile Koné (AS Réal), Mamadou Doumbia (Stade Malien), Barou Sanogo (Djoliba AC), Ahmed Diomandé (AFE), Mamadou Yoro Diaby (Yeelen)

Milieux

Aly Dessé Sissoko (Stade malien de Bamako), Moussa Coulibaly (AS Réal), Makan Samabaly (AS Réal), Fady S. Coulibaly (Djoliba AC), Oumar Camara (Djoliba AC), Nankoma Keita (Djoliba AC), Ibourahima Sidibé (AS Réal)

Attaquants

Sada Diallo (Stade malien de Bamako), Djibril Coulibaly (Djoliba AC), Cheick Hamala Diakité (AS Réal), Moussa Koné (AS Réal), Cheick Keita (AS Real), Moctar Cissé (US Bougouni), Hamidou Sinayogo (Djoliba AC), Ousmane Coulibaly (Djoliba AC)