Afrique: Pour ses multiples actions mettant au centre les jeunes, Maître Konga Elonga pense que le Chef de l'Etat a le soutien total de la jeunesse congolaise

Le Président de la République ne cesse de poser des gestes qui mettent au centre la jeunesse, pour la reclasser à sa place d'assureur de l'avenir de la nation. Pendant son règne, deux gouvernements ont été installés au sein desquels les jeunes se sont retrouvés et honorés en occupant des postes jamais confiés avant. C'est ce qui pousse maître Konga Elonga, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) et administrateur à l'Office des routes de conclure que le Chef de l'État est le choix de la jeunesse, parce que, pour lui, en effet, il est la réponse même aux différentes préoccupations des jeunes. Il l'a expliqué au cours de la conférence-débat tenue dimanche dernier par le G27, une structure de la ligue des jeunes du parti au pouvoir, à Kinshasa.

Dans son intervention lors de cette conférence placée sous le thème : " Pourquoi Félix Tshisekedi est le choix de la jeunesse ?", Me Konga a, en réponse à cette interrogation, illustré, avec des mots justes, les actions du Chef de l'État faites en faveur de la jeunesse, faisant de lui avant-gardiste d'une jeunesse émergente, responsable et consciente au service de la nation.

"Quatre ans passés au pouvoir, la jeunesse congolaise continue de porter à coeur son chouchou qu'elle appelle affectueusement Fatshi Béton. À cette question, il fallait réellement répondre à l'opinion tant nationale qu'internationale, pourquoi Félix Tshisekedi est le choix de la jeunesse, parce qu'il est la réponse aux différentes préoccupations des jeunes et est le symbole de la Renaissance du Congo. Le président Félix a dit, lors de sa première allocution au congrès qu'il connaît très bien cette jeunesse, ses préoccupations et qu'il allait s'organiser pour y répondre. Et chemin faisant, le Président Félix Tshisekedi s'est fait accompagner de sa jeunesse à travers sa gouvernance. Nous avons vu que dans la composition du gouvernement, il a associé les jeunes à travers le choix porté à nos amis jeunes. À travers la nomination de différents mandataires dont j'en suis un, à travers des nominations au niveau de la territoriale, le président Félix Tshisekedi nous a fait confiance et a prouvé son amour envers les jeunes ", a précisé ce haut cadre de l'UDPS.

Il a ajouté que même en instaurant la gratuité de l'enseignement sur toute l'étendue de la République, le Président Félix a répondu aux préoccupations de la jeunesse "parce que l'éducation est l'avenir d'un pays". Au regard de toutes ces réalisations faites au bénéfice de la jeunesse, Maître Konga Elonga conclut et rassure que la jeunesse congolaise a estimé que le Président Félix Tshisekedi est la réponse à toutes ses préoccupations. Il a en cette même occasion demandé aux jeunes de soutenir le Président de la République pour sa réélection en 2023. "À cette même jeunesse, nous demandons de faire un choix utile, de reconduire le président Félix Tshisekedi, lui renouveler la confiance en 2023 parce qu'il est la réincarnation de la Renaissance du Congo et le symbole du changement congolais tant attendu", exhorte-t-il.