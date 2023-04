Afrique sans paludisme - L'espoir se profile à l'horizon

analyse

L'Afrique subsaharienne est disproportionnellement touchée par le paludisme. La région compte 95 % des cas de paludisme dans le monde. La maladie tue un enfant africain toutes les 60 secondes.

Ces chiffres sont alarmants. Mais le paludisme peut être évité et traité.

Les progrès réalisés entre 2000 et 2015 sont la preuve de ce qui peut être accompli. Le soutien des donateurs mondiaux a permis de réduire le nombre de décès dus au paludisme chez les enfants de moins de cinq ans de 723 000 à 306 000. La plupart des décès évités l'ont été en Afrique subsaharienne. Cinquante-cinq des 106 pays où le paludisme est endémique ont enregistré une diminution de 75 % des nouveaux cas de paludisme en 2015 par rapport à 2000.

Mais en 2016, la riposte mondiale au paludisme a fait du sur place. Dans certaines régions, elle a même reculé. Les cas de paludisme et les décès dus à cette maladie ont augmenté, les programmes nationaux de lutte contre le paludisme étant en concurrence avec d'autres problèmes de santé.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et d'autres partenaires ont lancé des appels urgents pour relever les défis auxquels les programmes nationaux étaient confrontés. Mais le fossé en matière de financement et de capacité technique s'est creusé. Les efforts de lutte contre le paludisme en Afrique restaient lamentablement hors piste pour atteindre les objectifs d'élimination à l'horizon 2030.

C'est au moment où la pandémie de COVID-19 a frappé.

Au début de la pandémie, des mises en garde alarmantes ont été lancées concernant les perturbations des services de routine de lutte contre le paludisme. On s'attendait à ce que ces perturbations entraînent un doublement du nombre de décès dus au paludisme en Afrique.

Il y a eu des perturbations. Mais les programmes nationaux de lutte contre le paludisme ont fait preuve d'une résistance impressionnante au cours des trois dernières années. Grâce à des actions innovantes, le nombre de décès dus au paludisme n'a augmenté que de 10 % entre 2019 et 2020. Les décès dus au paludisme n'ont pas doublé et sont restés stables en 2021.

Aujourd'hui, la lutte pour l'élimination et l'éradication du paludisme est devenue encore plus difficile. Les défis incluent l'impact du changement climatique sur la distribution des moustiques porteurs du paludisme, l'invasion et la propagation rapide de nouvelles espèces de moustiques, ainsi que l'émergence de parasites du paludisme résistants aux médicaments et de moustiques résistants aux insecticides.

Cependant, un espoir se profile à l'horizon. Après des décennies de recherche intensive, deux nouveaux vaccins contre le paludisme ont été mis sur le marché. Les chercheurs mettent au point de nouveaux traitements et expérimentent différentes combinaisons de médicaments. Cela n'arrivera peut-être pas d'ici 2030, mais le paludisme peut être éradiqué.

Historique

En 2000, les Nations unies ont lancé les objectifs du millénaire pour le développement. L'un de ces objectifs était de réduire le fardeau du paludisme de 75 % d'ici 2015. Cela a catalysé des investissements importants, en particulier en Afrique subsaharienne. Entre 2000 et 2015, le financement des donateurs internationaux, principalement du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et de la President's Malaria Initiative, dirigée par le gouvernement américain, a permis aux programmes nationaux de lutte contre le paludisme en Afrique de remplacer les interventions défaillantes par des interventions plus efficaces.

En 2015, plus de 150 millions de moustiquaires imprégnées d'insecticide, 179 millions de tests de diagnostic rapide du paludisme et 153 millions de doses du traitement recommandé par l'OMS - les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine (ACT) - avaient été distribués dans toute l'Afrique.

Encouragée par les progrès réalisés dans la lutte contre le paludisme, l'OMS a lancé la Stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme. Cette stratégie fournit aux pays où le paludisme est endémique une feuille de route pour réduire la transmission du paludisme. L'objectif ultime était de parvenir à un monde sans paludisme d'ici 2030.

Malheureusement, la publication de cette stratégie a coïncidé avec un plafonnement des financements nationaux et internationaux, ce qui a entraîné une augmentation des cas de paludisme.

En 2016, 216 millions de cas ont été recensés, soit cinq millions de plus qu'en 2015. Quatre-vingt-dix pour cent des nouveaux cas ont été recensés en Afrique, où le financement est tombé à moins de 42 % de ce dont le continent a besoin pour lutter efficacement contre le paludisme.

Reculs

Aujourd'hui, la lutte mondiale contre le paludisme est confrontée à de nouveaux défis.

Les experts en changement climatique prédisent qu'à mesure que la Terre se réchauffe, le paludisme se répandra dans les zones exemptes de paludisme. Le moustique et le parasite du paludisme se développeront plus rapidement. Et les taux de transmission du paludisme dans les régions où la maladie sévit actuellement augmenteront. En outre, les changements environnementaux liés aux activités humaines, tels que la déforestation, sont également susceptibles de modifier la répartition des moustiques et des maladies qu'ils véhiculent.

La récente invasion et propagation rapide du vecteur asiatique du paludisme, Anopheles stephensi, à travers la Corne de l'Afrique et jusqu'au Nigeria à l'ouest, pourrait en être un exemple. Elle a été identifiée comme une menace pour les efforts d'élimination du paludisme en Afrique. Cette espèce de moustique est extrêmement difficile à contrôler. Elle se développe dans les zones urbaines, pique à l'intérieur et à l'extérieur, se nourrit d'animaux et d'êtres humains et est résistante à plusieurs classes d'insecticides. Consciente de la menace que ce moustique représente pour la lutte contre le paludisme en Afrique, l'OMS a lancé une initiative pour ralentir la propagation de ce vecteur dans le reste de l'Afrique.

Le parasite du paludisme n'est pas en reste. Plasmodium falciparum est le parasite du paludisme humain le plus mortel et le plus répandu en Afrique. Il a muté et peut ne pas être détecté par l'outil de diagnostic le plus utilisé dans les régions rurales où le paludisme est endémique. Les personnes infectées par le paludisme risquent donc de développer une maladie grave et sont toujours capables de transmettre le paludisme. En outre, les parasites africains du paludisme provenant d'Érythrée, du Rwanda et d'Ouganda sont devenus résistants à l'artémisinine contenue dans les ACT. Les ACT sont la seule classe d'antipaludiques efficaces actuellement disponibles. L'OMS a élaboré une stratégie pour lutter contre la résistance émergente en Afrique.

La voie à suivre

En 2021, l'OMS a pris l'initiative audacieuse d'approuver l'utilisation du vaccin antipaludique RTS,S dans les pays à forte charge de morbidité, malgré son efficacité très modeste de moins de 40 %.

Une version plus récente du vaccin RTS,S, le vaccin R21 produit par l'Institut Jenner de l'Université d'Oxford, a montré une efficacité beaucoup plus élevée dans un essai de phase III. Cela a incité le Ghana et le Nigeria à approuver son utilisation ce mois-ci sans autorisation préalable de l'OMS.

Les chercheurs développent de nouveaux antipaludiques plus efficaces. D'autres étudient la possibilité d'utiliser différentes combinaisons de médicaments existants et d'anticorps pour traiter efficacement le paludisme.

De nouvelles moustiquaires imprégnées d'insecticide, plus efficaces, sont en cours de déploiement. Enfin, la surveillance génomique est un nouvel outil dans la boîte à outils de l'élimination du paludisme, qui permet de prendre des décisions fondées sur des données probantes.

Principal Medical Scientist and Head of Laboratory for Antimalarial Resistance Monitoring and Malaria Operational Research, National Institute for Communicable Diseases