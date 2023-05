Afrique: Afrifata 2023-Des experts proposent des recettes et conseils aux jeunes créateurs africains

Rabat, la capitale administrative du Maroc, abrite depuis le jeudi 04 Mai 2023, la troisième édition du festival international Afrifata Ce rendez -vous international est une initiative de l'association Afmaade. Afrifata est un incubateur social (Afrifata) dédié au design et aux métiers de la mode pour les créateurs émergents et talentueux. Entre autres articulations, citons le volet académique constitué de panels animés par des femmes d’affaires qui ont à l’occasion, partagé leurs expériences avec les jeunes participants venus non seulement du Maroc, mais aussi de la Côte d’Ivoire, du Togo, du Ghana, du Cameroun et Sénégal entre autres. La première table-ronde avait pour thème « afro optimiste : quel avenir pour la diaspora qui souhaite investir et créer des richesses dans le continent ? » et la seconde avait pour thème « Industrie créative : Rabat capitale de la culture, comment réunir la synergie euro/africaine à entreprendre ensemble à travers sa jeunesse ? »

Des recettes et conseils aux jeunes talents émergents

Durant ces échanges, Madame Isabel Denascimento, la président de l’Association des femmes entrepreneurs Europe- Afrique, une organisation basée au Portugal, a lancé un mésusage fort aux créateurs africains dont certains pensent que l’El Dorado se trouve en Europe. Surtout au moment où l’immigration clandestine bat son plein entre l’Afrique et l’Europe via la Mer Méditerranée sur des embarcations de fortune. « Il faut que les jeunes arrêtent l’immigration clandestine. Les jeunes africains doivent s’inspirer des modèles comme celui de la fondatrice de Afrifata qui bien que basée en Europe, est revenue à la source pour organiser Ce n’est pas facile de revenir à la source. Nous le savons tous. Mais l’Afrique, c’est l’avenir. Il faut investir dans la formation, travailler ensemble apprendre des autres et revenir investir en Afrique. Bref dans vos pays respectifs », a dit- Isabel Denascimiento. Aussi, pour Isabela Denascimento, d’origine angolaise basée au Portugal il faut apprendre aux jeunes africains qui ont des talents insoupçonnés, de valoriser nos cultures et nos trésors.

Pour sa part, Madame Zaineb Karroumi El Kadiri, la présidente fondatrice de Afrifata ne dira pas le contraire. Pour elle, « ce n’est pas facile de revenir à la source. Mais il faut y revenir et construire chez nous. En cela l’identité est très importante. Une industrie est indispensable au développement durable et la croissance du continent. Cette industrie a le potentiel de contribuer à la création de millions d'emplois sur le long terme dans le continent africain dont 60% de la tranche de moins de 25 ans. »

Par ailleurs, Madame Zaineb Karroumi El Kadiri a salué et remercié Madame Mona Alamansouri,la marraine de l’évènement pour avoir effectué le déplacement de Rabat. Mona Al Mansouri basée à Dubaï, est une designer internationale aux Emirats Arabes Unis qui a obtenu une double spécialisation en génie géologique et biologique. Elle a travaillé comme ingénieur dans l'industrie pétrolière géophysique. À partir de 1991, elle devient créatrice de mode émiratie. Madame Mona a profité de la tribune, encourager la promotrice d’Afrifata qui est une belle opportunité offerte aux talents émergents de s’affirmer dans leurs domaines de prédilection.

En outre, d’autres intervenants, ont estimé que c’est bien d’avoir des idées et des projets, mais dans bien de cas, l’accompagnement faite défaut. Il urge donc d’accompagner nos jeunes. En la matière le Royaume du Maroc donne l’exemple à travers de nombreux accompagnements de jeunes promoteurs. Le Maroc où on dénombre de milliers de festivals dont plus d’une trentaine régulièrement organisé chaque année, passe par le ministère de la Culture, de la communication et de la jeunesse. Rabat-Salé et les alentours, est une des plus grandes Zones de production artisanale marocaine. Le programme « Rabat, Capitale Africaine de la Culture 2022 », organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste.

L’Afrique doit capter une part importante de l’industrie créative

L’Afrique via ses jeunes créateurs de mode doit pouvoir capter le maximum de flux du business de l’Art et de la mode. Afrifata2023 est organisée en partenariat avec l'Organisation Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique, le ministère de la jeunesse, de la culture et de la communication et le Conseil municipal de la ville de Rabat qui verra l'organisation de 100 événements culturels et artistiques dans la capitale entre juin 2022 et mai 2023.

Pour rappel, l'industrie créative est l'un des secteurs les plus dynamiques dans le monde. En 2012, la Cnuced estimait déjà que le marché global des biens et services exportés par ce secteur pesait environ 473 milliards de dollars. Selon le même rapport, dans ce secteur des industries créatives, il est à souligner que 69% était composé de médias et du design.

Bamba Moussa, envoyé spécial

Légende photo : Une vue des panelistes lors du volet académique de Afrifata2023 ( Ph : Bm)