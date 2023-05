Afrique: Fin d'Afrifata 2023 à Rabat- Des femmes designers à la rencontre des étudiants

La culture africaine à travers la mode est à l’honneur à Rabat ; la capitale administrative marocaine. Après les succès retentissants des deux premières éditions, le Festival international des jeunes talents (AFRIFATA) 2023 a posé ses valises à Rabat. Les festivités prennent fin ce dimanche 07 Mai 2023. Des tables rondes et masterclass ont été l’occasion de lever le voile sur des expériences uniques et inspirantes.Au nombre des nombreuses ont été au menu bien concocté par le comité d’organisation, l’on note compte les tables rondes et un masterclass tenu au collège Lasalle de la même ville. Ces panels d’échanges étaient de véritables moments du donner et du recevoir. Les parcours des plus inspirants ont été racontés par de braves femmes. L’idée était de prouver à la jeunesse africaine, qu’il est possible de trouver son chemin et de se réaliser sur le continent. « Afrifata est une initiative dédiée à la jeunesse et à la culture africaine. Mon Adn est dans la culture, dans la mode et dans mon amour pour mon pays ; le Maroc. Je voudrais profiter également de l’occasion pour rendre hommage à l’Afrique » a affirmé Zaineb Karroumi El Kadiri, promotrice de AFRIFATA. Hier 06 Mai au Théâtre Mohammed V ont eu lieu un défilé de mode sanctionné par la distinction d’une designer émergente qui est revenu à Virginie Chevalier( Canada - Maroc) et la remise d’un prix à la marraine de Afrifata2023.Qui n’est autre que Dr Mona Al Mansouri. Cette émirati a commencé sa carrière de créatrice de mode en 1991 après avoir obtenu son diplôme en génie géologique et biologique. Sans oublier le diner de gala.

Des dames de références à la rencontre des étudiantes …

Dans de fructueux échanges, les panelistes ont donné des pistes de solutions à la jeunesse africaine à travers leurs exemples, mieux leurs témoignages vivants. « L’espoir » pour le meilleur du continent africain est partagé. Les maîtres mots de cet espoir reposent essentiellement sur : la capacité créative, la formation tant nationale qu’internationale et surtout la volonté d’investir en retour en Afrique. « Les femmes doivent faire bouger le monde par le sens de leur dynamisme. Et le principe de l’action commune pour progression », pousseront inéluctablement l’Afrique vers le haut, a rassuré Virginie Djofo, membre de l’organisation du festival. Pour Isabel Denascimento, président de l’Association des femmes entrepreneurs Europe- Afrique, une organisation basée au Portugal : « Maman africa a toutes les potentialités de richesses qui ne demandent qu’à être exploités par ses fils et filles». Cette conviction, elle la partage avec la jeunesse dès qu’elle en a l’occasion. De multiples formations et la possibilité d’intégrer un réseau d’orientation international privilégié de connaissances dans monde du design et de la mode. A raison, le collège Lasalle en accueillant le masterclass s’inscrivait dans cette vision. « Etant des créateurs de talents dans divers domaines (stylisme, modélisme, design d’intérieur, pâtisserie et cuisine professionnelle, design infographique et digital, décoration d’intérieur et le commerce international), la collaboration avec Afrifata entre dans cette même vision de promouvoir les talents » a confié Najat El Habib, responsable admissions au Collège Lasalle de Rabat. Le festival organise aussi un concours des jeunes talents avec remise de prix au gagnant et un voyage Fashion dans une Fashion week internationale et un suivi entrepreneurial. Le directeur des arts, lors de la conférence de presse inaugurale a adressé un message fort à la jeunesse africaine.

Bamba Moussa, envoyé spécial à Rabat