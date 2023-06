Sierra Leone: Elections - Une enquête révèle ce qui intéresse le plus les électeurs

analyse

Les Sierra-Léonais se rendront à nouveau aux urnes le 24 juin, pour la cinquième élection post-conflit du pays.

Depuis plus de deux décennies après la guerre civile, la Sierra Leone a connu des élections multipartites relativement libres et équitables.

La course à la présidence de 2023 est une revanche de 2018 qui va opposer le président sortant Julius Maada Bio du Sierra Leone People's Party et Samura Kamara du All People's Congress. Les 132 sièges de députés et de conseillers locaux sont également en jeu.

Nous nous sommes appuyés sur des données d'Afrobaromètre récemment collectées pour donner un aperçu de la façon dont les Sierra-Léonais perçoivent la démocratie et les performances du gouvernement, ainsi que les principaux enjeux des élections.

Il semble qu'il y ait un large consensus, quel que soit l'âge, sur le fait que la gestion économique, les pénuries alimentaires, les services de santé, les infrastructures et l'éducation sont les questions les plus urgentes.

Le pays a été confronté à des pénuries alimentaires, à une forte inflation et à un chômage élevé.

Le président Bio a promis un programme de création d'emplois visant à améliorer l'emploi des jeunes. L'opposant Kamara s'est fait l'écho de cette promesse et a critiqué le parti au pouvoir pour sa mauvaise gestion économique.

%

Une nouvelle génération d'électeurs

Afrobaromètre mène des enquêtes d'opinion sur la démocratie, la gouvernance, l'économie et la société par le biais d'entretiens en tête-à-tête avec 1 200 citoyens dans près de 40 pays africains.

Pour cette analyse, nous nous appuyons principalement sur les données Afrobaromètre collectées en juin et juillet 2022 en Sierra Leone. Nous utilisons également des données remontant à 2012 pour décrire les tendances longitudinales.

Les élections de 2023 en Sierra Leone sont particulièrement intéressantes car une grande partie de la génération d'après-guerre votera pour la première fois depuis le retour du pays à des élections multipartites en 2002.

Nous avons accordé une attention particulière aux différences entre les citoyens qui sont devenus adultes après la fin de la guerre civile (18-35 ans) et les plus âgés;

Le tableau X ci-dessous montre le problème le plus important auquel sont confrontés les Sierra-Léonais, selon les différentes tranches d'âge.**

Par rapport aux autres groupes d'âge, la jeune génération semble être légèrement plus préoccupée par la gestion économique et moins préoccupée par la qualité des services de santé.

L'une des lacunes des données d'Afrobaromètre est que nous ne sommes pas en mesure de préciser les opinions des personnes âgées de 21 ans et moins. L'enquête les a placées dans un groupe avec les personnes âgées de 35 ans et moins.

Soutien à la démocratie, aux élections et à la concurrence multipartite

Les Sierra-Léonais ont fait preuve d'un niveau d'engagement démocratique (tableau 1) : 84 % soutiennent la démocratie, affirmant qu'elle est toujours préférable à d'autres formes de gouvernement.

Le recul de la démocratie s'est produit dans de nombreux pays à travers le monde. Cependant, au cours de la dernière décennie, 89 % des personnes interrogées en Sierra Leone ont préféré choisir leurs dirigeants lors d'élections régulières, ouvertes et sincères.

En ce qui concerne le choix entre les différents partis en lice, les résultats sont plus mitigés. La proportion de citoyens favorable à la compétition entre partis varie dans le temps, passant de seulement 54 % en 2012 à 64 % en 2015. Elle est retombée légèrement au-dessus de la moitié du pays (54 %) en 2022. Cependant, les jeunes sont plus nombreux à être favorables à la compétition entre les partis (59 %) par rapport aux citoyens plus âgés (41 %).

Tableau 1. Perception de la demande et de l'offre démocratiques en Sierra Leone

Environ huit personnes sur dix ont déclaré que les dernières élections nationales avaient été "libres et équitables" ou "avaient des problèmes mineurs seulement".

En revanche, seulement un peu plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré être "assez" ou "très" satisfaites de la façon dont la démocratie fonctionne pour elles en 2022. Ce sentiment est pratiquement le même pour toutes les tranches d'âge.

Quelles sont les performances du gouvernement?

Les décisions de vote sont souvent liées aux performances du gouvernement, en particulier par rapport à la gestion économique et aux services de base.

En ce qui concerne les évaluations populaires par rapport aux performances du gouvernement au cours des dernières années, le tableau 2 montre que les résultats sont résolument mitigés. Une majorité de Sierra-Léonais ont déclaré que le gouvernement avait fait moins bien qu'il y a dix ans en matière de gestion de l'économie ou de gestion de l'approvisionnement en eau. En revanche, ils semblent plus positifs en ce qui concerne la gestion de l'éducation par le gouvernement.

Depuis l'arrivée au pouvoir du Sierra Leone People's Party en 2018, trois citoyens sur quatre sont satisfaits des performances du gouvernement dans ce secteur. Leur évaluation des services de santé est également devenue plus positive, mais la différence est moins marquée.

Les Sierra-Léonais sont partagés sur la gestion par le gouvernement des infrastructures physiques telles que les routes et les ponts (49 % d'opinions positives, 50 % d'opinions négatives). Ces évaluations étaient très cohérentes entre les groupes d'âge (résultats non illustrés ici).

Tableau 2. Gestion par le gouvernement des questions suivantes :

Quelles sont les questions qui intéressent le plus les Sierra-Léonais ?

Les élections ne sont pas seulement une évaluation des performances du gouvernement actuel, mais aussi un vote sur la capacité des candidats à s'attaquer aux problèmes les plus urgents du pays.

Selon les données d'Afrobaromètre, les questions économiques sont en tête des préoccupations de la plupart des Sierra-Léonais. (Tableaux 1 et 2 ci-dessous)

En 2022, 38 % des citoyens ont connu des périodes sans nourriture au moins plusieurs fois au cours de l'année précédente. Le Programme alimentaire mondial estime que 57 % des habitants de la Sierra Leone tombent dans l'insécurité alimentaire.

Bien que les soins de santé (31 %), les infrastructures (27 %) et l'éducation (23 %) demeurent les principaux sujets de préoccupation des citoyens, ils ont tous perdu en importance au cours des dernières années (Figure 2). Les jeunes adultes sont largement d'accord avec leurs aînés sur les questions les plus urgentes (à l'exception en partie des soins de santé).

Figure 1. Problème le plus important auquel le gouvernement devrait s'attaquer (3 principales réponses)

Problèmes de campagne

D'après son profil Twitter, M. Bio a fait campagne dans tout le pays, organisant des rassemblements dans les quatre provinces et dans les districts ruraux et urbains de la région de l'Ouest.

Il a promis une transformation économique durable, une éducation de qualité gratuite et un quota de représentation des femmes de 30 % en vertu de la loi. Il a mis l'accent sur la productivité agricole, les normes sanitaires et de santé, l'emploi des jeunes et des femmes, et les infrastructures.

Les propos de campagne de M. Kamara ont largement porté sur les questions économiques. Il a mis en avant un message politique inclusif et a attaqué certaines institutions politiques pour leur incompétence.

Son activité sur Twitter a été beaucoup plus sporadique, mais il a également fait campagne dans les districts ruraux et urbains de la région de l'Ouest.

Figure 2. Évolution sur les la question les plus importantes, de 2020 à 2022

Conclusion

L'une des questions en suspens sera le procès pour corruption auquel Kamara est confronté. Des accusations ont été portées contre lui en novembre 2021 pour des malversations présumées alors qu'il était ministre des Affaires étrangères en 2016.

L'affaire a été ajournée jusqu'après les élections, ce qui lui permet de rester en lice.

Relativement, la corruption n'est pas un problème majeur, pour la plupart des Sierra-Léonais.

Dans l'ensemble, si tous les groupes d'âge sont attachés à la démocratie, et si les jeunes citoyens en particulier semblent être en faveur d'un paysage composé de partis compétitifs, seule la moitié du pays est satisfaite du fonctionnement de la démocratie.

Il sera donc particulièrement important que les prochaines élections soient libres et équitables et que les vainqueurs renforcent la démocratie dans le pays.

Robert Nyenhuis, Associate Professor, Department of Political Science, California State Polytechnic University, Pomona

Matthias Krönke, PhD student in the Department of Political Studies, University of Cape Town

Thomas Isbell, Post-doctoral research fellow, University of Cape Town