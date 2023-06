Afrique: Le sommet exige le retrait inconditionnel des groupes armés en RDC

Luanda — Le sommet quadripartite entre la CIRGL, l'EAC, la CEEAC et la SADC qui s'est tenu mardi, à Luanda, a exigé le retrait immédiat et inconditionnel de tous les groupes armés opérant dans l'est de la République démocratique du Congo, en particulier le M-23.

Sous les auspices de l'Union africaine, outre le président angolais, João Lourenço, la réunion de mardi a réuni les chefs d'État et de gouvernement des régions qui composent la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), la communauté de l'Afrique de l'Est(EAC), Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) et la Communauté pour le développement de l'Afrique australe (SADC).

Le sommet quadripartite, auquel ont également participé les Nations Unies, s'est dit préoccupé par la situation d'insécurité et humanitaire qui prévaut dans ce pays africain, à la suite des actions menées par tous les groupes armés opérant dans la région.

Par conséquent, il a appelé à la création de corridors humanitaires, afin de faciliter l'assistance aux victimes de ce conflit, selon le communiqué de la réunion lu par le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de l'Union africaine, l'ambassadeur Bankole Adeoye.

Le sommet a souligné la nécessité de rétablir l'autorité de l'État dans les régions occupées de l'est de la RDC, en vue de créer un environnement favorable au retour des réfugiés et des personnes déplacées dans un proche avenir.

Adopté le cadre conjoint sur la coordination des initiatives de paix à l'Est de la RDC, par la CIRGL, l'EAC, la CEEAC et la SADC et l'Organisation des l'Organisation des Nations Unies (ONU) sous les auspices de l'Union africaine (UA) en vue d'harmoniser tous les efforts conformément aux instruments pertinents, aux décisions et aux délais convenus.

Il a salué les efforts de la CIRGL, de l'EAC, de la CEEAC et de la SADC pour reconnaître la nécessité d'une approche harmonisée et coordonnée, sous la direction de l'Union africaine, pour faire face aux diverses menaces à la sécurité auxquelles la région des Grands Lacs est toujours confrontée.

Ainsi, le sommet a encouragé ces organisations à renforcer la coopération et les efforts de sécurité collective.

Il a félicité la SADC, en particulier, pour cette initiative qui appelle à renforcer l'harmonisation et la coordination de toutes les initiatives et efforts politiques et diplomatiques qui recherchent la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC.

Cette rencontre interrégionale s'inscrit dans le cadre des travaux du XI Sommet extraordinaire des Chefs d'Etat de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL), tenu le 3 de ce mois, à Luanda, à l'initiative du Président de Angola, João Lourenço.

Entre autres points, le sommet de Luanda a jugé urgent, avec l'implication de l'Union africaine et de l'ONU, d'améliorer la coordination et l'opérationnalisation du mécanisme de suivi de la mise en oeuvre du cessez-le-feu et du retrait du M23 des territoires occupés dans le RDC.

Outre João Lourenço, la réunion quadripartite a réuni le président de l'Union des Comores et membre par intérim de l'Union africaine, Azali Assoumani, le chef de l'État du Zimbabwe et président par intérim du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. , Emmerson Mnangagwa, et le président gabonais et membre par intérim de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), Ali Bongo.

Étaient également présents le président du Burundi et de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC), Evarist Ndayishimiye, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, et le président par intérim de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe (SADC), Félix Tshisekedi, l'ancien président du Kenya et le facilitateur désigné de l'EAC, Uhuru Muigai Kenyatta.

Le sommet a également compté sur le vice-président de la Namibie, Nangolo Mbumba, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Vincent Biruta, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahammat, l'ambassadeur Parfait Onanga, représentant du secrétaire général de l'ONU, ainsi que le président de la Commission de la CEEAC et les secrétaires exécutifs de la CIRGL, de la SADC et de l'EAC.