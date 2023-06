Afrique Australe: Retombées du sommet quadripartite SADC, EAC, CIRGL et CEEAC à Luanda

Le sommet quadripartite SADC, EAC, CIRGL et CEEAC sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC s'est clôturé mardi 27 juin à Luanda en Angola

A l'initiative de l'Union africaine, ce sommet avait pour objectif notamment d'améliorer la coordination des efforts et des initiatives de paix régionales, qui impliquent les volets politique et militaire.

Dans le communiqué final sanctionnant les travaux, le sommet s'est félicité des réalisations dans les processus politiques, militaires, humanitaires et socio- économiques enregistrés à ce jour par les différentes parties prenantes visant à résoudre les défis auxquels est confronté l'Est de la RDC.

Il a félicité Félix Tshisekedi, Président de la RDC, et Paul Kagame, Président Du Rwanda, pour leurs engagements en faveur d'une résolution pacifique des conflits par le dialogue et la médiation sous la facilitation de S.E. João Manuel Gonçalves Lourenço, Président de la République d'Angola.

Tout en félicitant la Force régionale de l'EAC pour ses efforts dans le rétablissement de la paix et de la stabilité dans l'Est de la RDC, le sommet a déclaré être préoccupé par la situation d'insécurité et humanitaire qui prévaut en RDC, exacerbée par les activités criminelles des groupes armés et terroristes.

Il exige le retrait immédiat et inconditionnel de tous les groupes armés, en particulier le M23, ainsi que les ADF et les FDLR et appelle à la mise en place de couloirs humanitaires pour faciliter l'aide humanitaire.

Le sommet a également décidé d'institutionnaliser le Sommet quadripartite, en tant que plateforme d'harmonisation et de concertation.