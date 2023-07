Afrique du Nord: Migration irrégulière - La Tunisie et la Libye discutent des efforts communs pour en venir à bout

Le président tunisien, Kaïs Saïed, et le chef du gouvernement d'union nationale libyen, Abdul Hamid Dbeibeh, ont évoqué la question de la migration irrégulière et la nécessité de conjuguer les efforts pour y apporter des solutions rapides, lors d'un échange téléphonique.

Selon un communiqué de la présidence tunisienne, "un certain nombre de questions ont été abordées au cours de cet entretien, notamment le phénomène de la migration irrégulière et la nécessité de déployer des efforts concertés pour y apporter des solutions rapides ". Pour le président Kaïs Saïed, "la solution (au phénomène de la migration) ne peut être que le fruit d'un effort collectif de tous les pays concernés".

Il a souligné "la nécessité d'organiser une réunion au sommet entre toutes les parties pour éradiquer les causes de la migration irrégulière, avant de s'attaquer aux conséquences qui ne cessent de s'aggraver de jour en jour". La présidence tunisienne a indiqué que l'entretien téléphonique a également porté sur les relations entre la Tunisie et la Libye et sur la volonté commune de les développer dans tous les domaines. La Tunisie a connu récemment une augmentation remarquable des flux migratoires irréguliers vers l'Europe, notamment vers les côtes italiennes, en raison des répercussions de la crise économique et politique dans ce pays et dans un certain nombre de pays de la région.

À la mi-juin, lors d'une visite en Tunisie, les ministres français et allemande de l'Intérieur, Gérald Darmanin et Nancy Faeser, avaient annoncé que leurs pays fourniraient une assistance d'environ 26 millions d'euros à ce pays, afin de l'aider à lutter contre le phénomène de la migration irrégulière.