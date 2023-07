Madagascar: Histoire-géographie au baccalauréat - L'épreuve de rattrapage dans la cacophonie

La colère n'est pas encore retombée, hier soir, chez les parents d'élèves, les candidats et le citoyen lambda après l'épisode de fuite de sujets au baccalauréat, et les déclarations se multiplient aussi bien du côté des gouvernants que de l'opinion publique.

L'épreuve de rattrapage en histoire-géographie pour les candidats des séries A1, A2, C et D, se tient ce jour dans une atmosphère de cacophonie générale, après les déclarations diverses, celle du chef de l'Etat et de la primature ainsi que de plusieurs membres du gouvernement, mais également celles des simples citoyens, des célébrités, et autres personnalités issues de divers horizons.

Tous déplorent une situation inadmissible, condamnable, qui ouvre un débat géant sur l'avenir de l'éducation et celui de la jeunesse en général à Madagascar. Les autorités gouvernementales de souligner, de leur côté, que plusieurs personnes ont déjà été appréhendées et l'enquête déjà en cours, mettra la lumière sur le fond de cette affaire qui a entaché la session 2023 du baccalauréat à Madagascar, avec la promesse d'une sanction sévère aux auteurs de tels actes.

Meilleure note

La tenue de cette épreuve facultative de rattrapage, mesure décidée en conseil des ministres mercredi soir, permettra aux candidats qui le souhaitent, de refaire l'épreuve d'«histo-géo » et redonner aux candidats, fortement perturbés par la situation d'avant-hier, la possibilité de refaire l'épreuve avec l'espoir de composer un meilleur devoir que celui de mercredi et obtenir ainsi une meilleure note. Pour les candidats qui font le choix de participer à l'épreuve de rattrapage, la meilleure note obtenue entre l'épreuve d'avant-hier et celle de ce jour, sera retenue. En revanche, un bonus sera accordé à tous les candidats.

En raison de ce changement de programme, certaines activités de détente « d'après-bac » ont dû être reportées. Tel est le cas pour le « Manal'azy vita bac » de Olombelo Ricky. Cet artiste donne chaque année, le soir du dernier jour du bac, un concert à ambiance surchauffée. Un rendez-vous annuel, devenu presque une tradition pour les candidats au baccalauréat et tout l'ensemble du public du chanteur, depuis maintenant 30 ans.