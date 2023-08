Sénégal: Pris en charge à l'Hôpital Principal, Ousmane Sonko « se porte mieux », selon le garde des Sceaux

Dakar — L'opposant Ousmane Sonko transféré de la prison de Sébikhotane à l'hôpital Principal de Dakar à la suite d'une détérioration de son état de santé liée à la grève de la faim qu'il a entamée depuis son incarcération, »se porte mieux », a assuré le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall.

« Tout se passe bien, il n y a pas de danger (....). Ousmane Sonko est admis à l'hôpital principal (...) à son arrivée, il a reçu des soins se porte mieux à la suite de cela », a t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Selon lui, »il résulte des compte-rendu de l'administration pénitentiaire que le samedi matin, Ousmane Sonko a pris son petit déjeuner. Il aurait donc interrompu sa grève de la faim et que dans la plupart des prisons aussi, ceux qui sont en grève de la faim ont arrêté leur grève de la faim ».

Le ministre de la Justice a indiqué qu'à »la suite des dernières arrestations que nous avons connues, il y a eu dans les établissements pénitenciers du Sénégal, un mot d'ordre de grève de la faim, une diète comme on l'appelle qui a été émis ».

Il a rappelé que la grève de la faim peut être »totale » ou »partielle ».

»En cas de grève de la faim totale, on ne mange pas, on ne boit pas et on ne prend pas aussi aucune substance artificielle qui peut soutenir l'organisme. (....) Il y a la grève partielle, c'est à dire qu'on ne s'alimente pas, mais on boit de l'eau pour que le corps ne se déshydrate pas. C'est l'option de la grève de la faim de la plupart des pensionnaires des établissements pénitentiaires du Sénégal », a expliqué Ismaïla Madior Fall.

Selon lui, Ousmane Sonko ne mangeait pas mais buvait de l'eau depuis qu'il a entamé sa grève de la faim, le 31 juillet.

Il a déploré »les tentatives de désinformation » de l'opinion nationale sur l'état de santé du responsable politique.

»Je vois dans des réseaux sociaux des militants de son parti qui disent qu'il est mal en point (...). Donc c'est un fake. Il n'est pas malade. Il est bien suivi dans un centre où il y a un plateau technique pour assurer correctement sa prise en charge sanitaire », a-t-il assuré.

Il a signalé que d'autres détenus admis au Pavillon spécial de l'hôpital LeDantec ont pour l'essentiel arrêté leur grève à l'exception du journaliste Pape Alé Niang.

»'Pape Alé Niang continue sa grève de la faim. Tous les pensionnaires de l'hôpital acceptent les soins et se portent mieux mais lui n'accepte pas les soins », a déclaré M. Fall qui rappelle que ce choix peut avoir »des conséquences dommageables ».

Malgré ce refus, »l'hôpital assure un suivi et un contrôle réguliers sur son état », a dit le ministre de la Justice.

L'opposant Ousmane Sonko, leader de Pastef-Les Patriotes, a été inculpé, le 31 juillet, et placé sous mandat de dépôt pour appel à l'insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sureté de l'État, complot contre l'autorité de l'État, actes et manoeuvres à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, mais également vol de téléphone portable, entre autres.

Dans la foulée, le ministre de l'Intérieur a annoncé que le parti les Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (PASTEF) a été officiellement dissous, justifiant cette décision par le fait que »Pastef, à travers ses dirigeants et ses instances, a fréquemment appelé ses partisans à des mouvements insurrectionnels ».