Madagascar: Conjoncture - Croissance modérée et perspectives encourageantes

La récente note de conjoncture économique de la Banky Foiben'i Madagasikara (BFM) fait état d'une amélioration de la situation, malgré sa fragilité. Croissance des activités, exportations et stabilité monétaire en vue.

La croissance des activités économiques entre le premier semestre de 2022 et le premier semestre de 2023 a montré des signes d'amélioration. Si les activités du secteur formel ont baissé au premier trimestre de cette année, elles ont connu une reprise modérée pendant le second trimestre, selon les résultats des récentes enquêtes de conjoncture économique sur les opinions et perceptions des dirigeants d'entreprise.

Par ailleurs, des hausses d'activités sont attendues pendant le second semestre de 2023, pour atteindre la prévision de taux de croissance annuel de 4,9 %. En outre, l'évolution des prix observée entre avril et juin de cette année a ralenti. à en croire ses constats, les mesures prises par BFM depuis plusieurs mois commencent à apporter leurs résultats. Cependant, la croissance des activités reste fragile, avertit BFM. « L'inflation demeure élevée et nécessite d'être contenue davantage afin de ne pas entraver la relance de l'économie ».

Trajectoire de croissance

Raison pour laquelle la BFM a décidé de relever le taux des facilités de dépôt à 9 % et le taux des facilités de prêt marginal à 11 %. De nouvelles mesures pour mieux stabiliser l'ariary et ramener l'inflation à un niveau plus bas. En effet, selon les détails, « le marché domestique des biens et services, et celui des devises, sont en déséquilibre et les tensions géopolitiques mondiales, qui pèsent sur les prix des produits de base dans le contexte actuel de croissance économique fragile, expliquent également la rigidité des prix ».

%

Sur les six premiers mois de 2023, les exportations de biens ont reculé de 20,0 % par rapport à la même période de 2022. La BFM explique cette situation par la contraction des exportations des produits tels que la vanille, le girofle, le cobalt et les produits des entreprises franches. Toutefois, les exportations de nickel se sont accrues de 7,7 %, grâce à la progression de 9,1 % du volume exporté. D'ailleurs dans ses perspectives, la BFM table sur une contribution importante des exportations de nickel dans les prochains mois, en raison de la progression de son prix au niveau mondial. Les exportations de cobalt, ainsi que les activités des zones franches, devraient également connaître des améliorations grâce à l'évolution du contexte international.

De plus, la croissance économique soutenue pourrait entraîner une augmentation des importations, bien que les prix soient prévus à la baisse. Les améliorations continues dans les chaînes d'approvisionnement mondiales devraient contribuer à réduire les coûts de transport. Le secteur du tourisme maintiendrait sa trajectoire de croissance, tandis que l'augmentation des investissements directs étrangers serait particulièrement favorisée par le secteur minier.