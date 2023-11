Niger: Bcéao- Interpellé depuis quelques jours, le directeur national Laouali Abdou Rafa de nouveau libre

Le directeur national de la Bcéao pour le Niger, Maman Laouali Abdou Rafa, a regagné sa famille, hier samedi 4 novembre dans l’après-midi, quelques jours après avoir été interpellé par les services spéciaux nigériens. Rapporte le site aniamey.com.

Dans un communiqué publié vendredi dernier, la Bcéao a confirmé l’interpellation du directeur national tout en indiquant ignorée les raisons.

Selon le confrère, ajoute que « cette interpellation, la deuxième du genre depuis l’avènement du Cnsp, intervient en pleine tension entre la Bcéao et les autorités nigériennes de transition suite aux sanctions prises par les chefs d’Etat de l’Uémoa notamment le gel des avoirs de l’Etat du Niger et la suspension des transactions financières avec les banques du pays.

C’est la seconde interpellation du patron local de la Bcéao à Niamey, depuis le coup d’état du 26 juillet 2023 et les sanctions économiques et financières imposées au Niger par les chefs d’Etat de la Cédéao. La première a été brève mais la seconde, le 31 octobre dernier alors qu’il se trouvait à son bureau et qu’il se préparait à un voyage à l’extérieur, a duré plus de 72heures.

C’est ce samedi 4 novembre dans l’après-midi que Maman Laouali Abdou Rafa a pu regagner son domicile après avoir donc passé presque 4 jours aux mains des services de sécurité nigériennes.

Pour rappel, avant sa nomination comme Directeur national de la Bcéao Niger, Maman Laouali Abdou Rafa, cadre de la banque centrale, a occupé plusieurs postes dans les services du gouvernement nigérien notamment à la primature et au ministère de l’Economie et des finances.