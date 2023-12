Madagascar: Journée internationale de la lutte contre la corruption - Des prix pour des bonnes initiatives

À l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre la corruption, un événement a eu lieu avec la remise de prix honorant les efforts déployés dans la lutte contre ce fléau.

Les lauréats du concours « Meilleur Podcast - BIANCO » et du concours « Meilleur Dispositif Anti-Corruption » ont été annoncés, mettant en lumière des initiatives visant à promouvoir la transparence et l'intégrité. Dans le cadre du concours « Meilleur Podcast - BIANCO » axé sur le thème « rendre service aux usagers », plusieurs ministères ont rivalisé d'ingéniosité pour sensibiliser le public sur les méfaits de la corruption et promouvoir des pratiques exemplaires. Le lauréat du premier prix a été attribué au ministère de l'Environnement et du Développement durable.

Ce département a su créer un podcast captivant. Le ministère de l'Économie et des Finances est classé à la deuxième place. Et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique obtient la troisième place. Le concours « Meilleur Dispositif Anti-Corruption », quant à lui, a mis en compétition des structures anti-corruption des communes et des ministères, récompensant les efforts déployés pour éradiquer la corruption à ces niveaux. Les lauréats sont les suivants : la direction générale de la police nationale se hisse à la première place, tandis que la commune rurale de Tanjombato remporte la deuxième place et le ministère de l'Eau et de l'Assainissement est classé à la troisième place.