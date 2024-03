Madagascar: Inclusion financière - Net progression chez les femmes

Auparavant, les femmes constituaient une minorité des emprunteurs et investisseurs, en grande partie à cause des inégalités de revenus persistantes. Les inégalités salariales et professionnelles se répercutent dans l'accès au crédit et autres facilités bancaires. Mais cette époque est révolue, l'accès des femmes à la finance et au crédit a nettement évolué, selon Hugues Bonshe Makalebo, directeur général de Baobab Banque Madagascar. «51% de nos clients crédits sont des femmes, 52% de nos épargnants sont également des femmes. Quand nous parlons d'égalité des chances, ce n'est pas qu'un slogan, c'est quelque chose que nous vivons dans nos statistiques », a-t-il indiqué.

C'est dans ce sens aussi que le projet « Ampela » a été mis en place pour reconnaître le rôle important que les femmes ont joué dans le développement de Baobab. Pour que ce rôle puisse se développer, un partenariat a été signé hier avec Proparco (groupe AFD) pour une garantie de portefeuille d'un montant de 2 millions d'euros. La banque pourra ainsi renforcer son action d'inclusion financière auprès des micro-entreprises qui font vivre des populations urbaines vulnérables dans le pays. « Nous partageons une vision commune sur deux thématiques, notamment l'inclusion financière et le soutien à l'entrepreneuriat. Cette banque est capable d'agir fortement sur ces sujets en proposant des offres de qualité, un accompagnement extra financier et accessible au grand nombre, notamment à la clientèle féminine », argue Steven Gardon, directeur régional Afrique Australe et Océan Indien de Proparco.