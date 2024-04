Rwanda: Pour Macron, la France «aurait pu arrêter le génocide» mais n'en a «pas eu la volonté»

Emmanuel Macron estime que « la France, qui aurait pu arrêter le génocide avec ses alliés occidentaux et africains, n'en a pas eu la volonté », a rapporté ce jeudi 4 avril 2024 l'Élysée, à trois jours du 30e anniversaire du début des massacres. Le président français, qui avait déjà reconnu en 2021 la « responsabilité » de la France dans le génocide, s'exprimera sur le sujet dimanche 7 avril « par une vidéo qui sera publiée sur ses réseaux sociaux », a affirmé son entourage.

Pour Emmanuel Macron, la France qui « aurait pu arrêter le génocide avec ses alliés occidentaux et africains, n'en a pas eu la volonté », a rapporté jeudi l'Élysée, alors que le Rwanda s'apprête à commémorer durant 100 jours les 30 ans du génocide de 1994 perpétré contre les Tutsis. Des massacres qui ont débuté le 7 avril 1994 et qui ont fait entre 800 000 et un million de morts.

À lire aussiReportage Afrique - Rwanda: 30 ans après le génocide des Tutsis, des charniers continuent à être découverts à Ngoma [1/7]

Le président français, qui avait déjà reconnu en 2021 la « responsabilité » de son pays dans le génocide, s'exprimera dimanche « par une vidéo qui sera publiée sur ses réseaux sociaux », a ajouté une source à l'Élysée.

« Le chef de l'État rappellera notamment que, quand la phase d'extermination totale contre les Tutsis a commencé, la communauté internationale avait les moyens de savoir et d'agir, par sa connaissance des génocides que nous avaient révélée les survivants des Arméniens et de la Shoah, et que la France, qui aurait pu arrêter le génocide avec ses alliés occidentaux et africains, n'en a pas eu la volonté », précise cette même source.

Invité aux commémorations par le président rwandais, Paul Kagame, Emmanuel Macron ne s'y rendra pas. Il y sera représenté par le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, et par le secrétaire d'État chargé de la Mer, Hervé Berville.