Tunisie: USBG - Plus de points à perdre !

Dos au mur, les «Jaune et Noir» de Ben Guerdane ont hâte de trouver le bout du tunnel.

Sept journées capitales, voire décisives de la phase retour du play-out séparent l'USBG de la survie en Ligue 1. L'entraîneur Mohamed Ali Mâalej et ses protégés savent qu'ils n'ont plus le droit de gâcher le moindre point à Ben Guerdane et que chaque faux pas pourrait coûter très cher et s'avérer fatal. L'opération sauvetage démarre donc aujourd'hui avec un match à six points contre l'équipe d'El Gawafel de Gafsa qui la devance au classement d'un point (9 contre 10).

La victoire est donc impérative pour amorcer ce déclic tant attendu et commencer à remonter la dure pente. «On ne nous pardonnera pas un ratage de ce premier des quatre matches à quitte ou double qui nous restent à livrer à domicile», déclare-t-il. «Nous devons coûte que coûte renouer avec la victoire et mettre fin à une longue série de mauvais résultats. Ça dépendra essentiellement de notre état de forme sur tous les plans et spécialement de notre mental. Les erreurs d'arbitrage, qui nous ont fortement lésés, on les a oubliées. Nous espérons que nos arbitres seront à la hauteur pour que toutes les équipes soient à chances égales dans cette dure bataille du maintien».

M.A.Mâalej : «Profiter de la moindre opportunité»

Le match des seizièmes de finale de la Coupe de Tunisie contre le Club Africain a donné, malgré l'élimination aux tirs au but, des signes rassurants. L'équipe a fait une bonne prestation au niveau de l'animation offensive et les éléments clés de ce compartiment ont retrouvé leur vivacité et leur force de percussion. Deux joueurs se sont distingués : Ayoub Châabane, l'auteur du but et Houssem Habbassi par qui sont passées quasiment toutes les actions. La seule interrogation concerne le duo d'attaque Nassim Sioud-Mohamed Ali Omri. Leur incapacité à retrouver le chemin du but adverse, malgré les nombreux ballons qui leur sont offerts et qui les ont mis dans de bonnes situations de marquer, demeure une source d'inquiétude.

Leur réveil et leur opportunisme face à une défense gafsienne, qui sera bien recroquevillée derrière, seront donc indispensables. «Il n'y aura pas beaucoup d'occasions dans un match qui ne sera pas ouvert», avoue Mohamed Ali Mâalej. «Et même les demi-occasions seront rares. Il va falloir profiter de la première opportunité qui s'offrira pour prendre l'avantage à la marque, car l'équipe qui ouvrira le score la première sera la plus avantagée pour engranger les trois points du bonheur».

L'USBG aura pour cette partie cruciale l'avantage du terrain, mais sans le soutien de son public dans les gradins. La Ligue lui a infligé la sanction de huis clos avec une amende de 7.500 DT.

«Cette saison, nous avons eu droit au chiffre record de 26.000 dinars d'amendes, comme pour nous asséner le coup de grâce», affirme avec amertume le président du club Jlidi El Orf. «Mais ça ne fera que renforcer notre volonté inébranlable de sortir indemnes de cette saison à oublier au plus vite. Nous finirons par relever ce grand défi».