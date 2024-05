Assemblées annuelles 2024 de la Banque africaine de développement - la Banque africaine de développement et ONU Femmes renforcent leur collaboration pour faire progresser l'autonomisation économique des femmes

announcement

À la veille de ses Assemblées annuelles 2024 à Nairobi, le Groupe de la Banque africaine de développement s'est associée à ONU Femmes pour organiser un événement parallèle sur les réalisations des deux organisations en matière de promotion de l'autonomisation économique des femmes en Afrique.

Cet événement parallèle s'est tenu dimanche 26 mai sous le thème, « L'avenir de la finance et l'autonomisation économique des femmes ». Il a réuni des dirigeants et des représentants des secteurs public et privé, d'organisations de la société civile et d'institutions financières.

La session comportait un mot de bienvenue d'Anne Wang'ombe, secrétaire principale du département d'État pour le genre et l'action positive au ministère kenyan du Genre, de la culture, des arts et du patrimoine, un discours liminaire d'Harrieth Chiggai, conseillère du président du Kenya pour les droits des femmes et une allocution de Nnenna Nwabufo, directrice générale pour l'Afrique de l'Est de la Banque africaine de développement.

Cet événement marque une étape importante dans la collaboration entre la Banque et ONU Femmes, qui unissent leurs forces pour lutter contre les disparités économiques auxquelles les femmes sont confrontées sur le continent. ONU Femmes a annoncé que la Banque ferait partie de l'Alliance HeForShe. Dirigée par ONU Femmes, HeForShe regroupe des dirigeants ambitieux issus des milieux gouvernementaux, des affaires, des organisations à but non lucratif et du monde universitaire, solidaires des femmes pour créer une force audacieuse, visible et unie en faveur de l'égalité entre les genres. ONU Femmes a également annoncé que le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi A. Adesina, sera nommé Champion HeForShe d'ONU Femmes dans le courant de l'année. Cette nomination est une reconnaissance de son leadership dans la défense de l'égalité des genres en Afrique, a-t-on précisé.

« La Banque africaine de développement s'est engagée à mettre en oeuvre des politiques qui promeuvent l'égalité des genres, éliminent la violence sexiste, ainsi que la discrimination dans toute l'Afrique. Nous devons écouter et amplifier les voix des femmes, tout en veillant à ce que les femmes africaines bénéficient d'une égalité des chances. L'autonomisation des femmes africaines est un impératif moral -- tout autant qu'une économie intelligente », a déclaré Beth Dunford, vice-présidente du Groupe de la Banque africaine de développement chargée de l'Agriculture et du Développement humain et social.

Grâce aux présentations de ses partenaires, la Banque a exposé les travaux entrepris conformément à sa Stratégie décennale 2024-2033 et à sa Stratégie de genre 2021-2025 qui placent l'autonomisation des femmes au coeur de son programme de développement. La Banque a approuvé 1,7 milliard de dollars d'investissements en faveur des entrepreneuses dans 43 pays, dans le cadre de son initiative Affirmative Finance Action for Women in Africa (AFAWA, pour Initiative pour favoriser l'accès des femmes au financement en Afrique, en français). De même, plus de 18 000 entreprises détenues et dirigées par des femmes ont reçu des financements par le biais de programmes soutenus par AFAWA.

Au cours de l'événement parallèle, ONU Femmes a lancé sa Stratégie d'autonomisation économique des femmes, qui vise à accélérer l'égalité des genres et à favoriser une croissance économique inclusive. La présentation à plusieurs niveaux a expliqué comment la stratégie renforce l'autonomie des femmes grâce à des initiatives ciblées qui améliorent leur accès aux ressources, aux opportunités et aux rôles de leadership dans l'économie. La stratégie donne la priorité à trois domaines essentiels pour parvenir à l'égalité des genres, étayés par la promotion de politiques macroéconomiques sensibles au genre, la lutte contre les normes sociales discriminatoires et l'augmentation du financement pour l'égalité des genres.

« L'autonomisation économique des femmes n'est pas seulement une question de justice sociale, c'est un impératif économique. En libérant le potentiel des femmes, nous pouvons stimuler le développement durable et favoriser des économies résilientes. La stratégie présente la vision et les priorités d'ONU Femmes en tant qu'organisation et les méthodes de travail pour aider les femmes à s'épanouir et les économies à prospérer », a déclaré Sarah Hendriks, directrice de la Division des politiques, des programmes et des affaires intergouvernementales d'ONU Femmes.