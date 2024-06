Ile Maurice: Fête de la musique - Port-Louis en joie

Plus qu'une promesse, une mesure budgétaire. L'an dernier, le Budget 2023-2024 avait annoncé que le ministère des Arts et l'Economic Development Board allaient organiser la Fête de la musique 2024. Que prévoient les autorités aujourd'hui ?

C'est à Port-Louis, qui a rejoint le réseau des villes créatives de l'Unesco dans la catégorie musique en 2021, qu'ont lieu les célébrations. Plusieurs endroits ont été identifiés : l'esplanade de la municipalité sera transformée en scène de 10 à 17 heures. S'y succèderont : des élèves du primaire et du secondaire et l'orchestre de la police, entre autres. Clou du spectacle : un concert avec Désiré François et Cassiya en tête d'affiche.

L'animation sera aussi à Chinatown. À la rue Venpin, la New Chinatown Foundation propose un défilé de loups et de lions chinois qui marchera jusqu'à l'Hôtel de ville, en compagnie de l'orchestre de la police. À la rue Farquhar, à l'angle avec la rue Louis Pasteur, à 11 heures, aura lieu une prestation du B. J. Geet Gawai Group, suivie du groupe de sega tipik Zilwa à midi.

La place d'Armes ne restera pas silencieuse. De 11 à 13 heures, tour de chants du groupe d'Herman Pierre Louis. Au jardin de la Compagnie, c'est une expérience immersive qui sera proposée autour de la statue de Ti Frer, de 9 à 15 heures. Une prestation de danses folkloriques indiennes est aussi prévue dans le kiosque du jardin. Enfin, l'animation gagnera aussi le Victoria Urban Terminal avec le Panchamukan Group.

Mais pour tous les artistes, l'heure n'est pas à la fête. Joëlle Coret, présidente de l'Union des artistes, rappelle que le présent Budget a alloué Rs 25 millions pour la mise sur pied du Professional in the Arts Council. «C'est seulement à la veille du Budget que le ministre des Arts a tenu une réunion pour ce council. Où est la transparence ? Comment se fait-il que le ministre n'ait pas encore communiqué qui il a choisi pour représenter le secteur de la musique dans ce conseil ? Y aura-til une politique de copain-copine ? Va-til créer de la division en nommant un artiste ? Nous souhaitons que son choix fasse l'unanimité.» Pour la présidente de l'Union des artistes, le ministre des Arts a le «devoir de terminer son mandat sur une bonne note». Elle déplore que les mesures budgétaires pour les arts ne répondent pas aux besoins des artistes. «Pena nanye pou remont moral bann artis ki pe kriye depi lontan.»

Au sein du ministère des Arts, c'est le conservatoire de musique François-Mitterrand qui ne rate pas le coche. Les célébrations de la Fête de la musique y ont commencé depuis samedi dernier avec une présentation d'un instrument moins populaire pour ne pas dire méconnu : la contrebasse.

Une exposition d'instruments, assortie de démonstrations par les enseignants du conservatoire, est également proposée. Elle se termine aujourd'hui. C'est une visite guidée du Musée de la musique du conservatoire, en plus d'être une occasion de se familiariser aux familles d'instruments.

Aujourd'hui, à la mi-journée, un ensemble du conservatoire se produira à la mairie de Quatre-Bornes. Avant le clou du programme, le dimanche 23 juin, avec la All Day Music Day de 10 h 30 à 17 h 30 au conservatoire à Quatre-Bornes. Une journée organisée en collaboration avec le centre Nelson Mandela pour la culture africaine.

La journée débutera par un open mic pour les groupes qui s'inscrivent avant de défiler sur la scène, en programme libre. Il y aura aussi des jeux et du karaoké, catégories libre et compétition. L'orchestre, la chorale et les solistes de l'institution seront aussi de la partie. Entrée libre.

Pour sa part, l'Union des artistes organise une messe des musiciens et des artistes le dimanche 30 juin, à 10 h 30 à l'église Notre-Dame de La Visitation à Vacoas. La messe sera célébrée par l'évêque de Port-Louis.