Madagascar: Fête de la musique - Les affiches dans les Faritra

D'Antsiranana à Toliara en passant par Boroziny et Vatomandry, la fête de la musique réunit tout un peuple. Voici les programmes.

#Diego-Suarez. Les artistes de la pointe de la Grande Île seront en liesse. Six collectifs et artistes livreront un grand concert devant l'Alliance Française. Le prince de l'afrobeat de la ville, Oksi, sera présent. Ensuite viennent Tsammy, Stone BGS et Kalash Gasy ainsi que Jazz Bonne qui chantera également en accapela. Ils sont déjà prêts et attendent avec impatience le jour J.

#Toamasina. Que de la bonne musique ! Six grandes stars sont invitées par l'Alliance Française de Tamatave pour mettre le feu dimanche 23 juin prochain. L'affiche est alléchante car il y aura Ceis, Humanoïd, Jack'Da, Tokyo Harem et Angie Ambavilanitra qui partageront la scène. Sûrement, les jeunes vont venir puisque ce sera une soirée dominicale très branchée !

#Vatomandry. Kamaly, S.K et Eusebia Jaojoby investiront le Kianjan'ny District demain. Effectivement, il y aura du monde. Le salegy sera servi, le betsabetsa coulera à flot. La fête de l'indépendance sera anticipée, c'est le moins que l'on puisse dire !

#Mahajanga. La ville des Fleurs, quant à elle, aura l'occasion d'écouter du jazz-fusion teinté de sonorité gasy-gasy, samedi 22 juin avec l'illustre Nully Gafunk à 18h, Queen Tahiène à 19h et le grand Silo à 20h. L'événement se tiendra au bord en face de la Chambre de Commerce. Bien sûr que c'est un rendez-vous à ne pas rater. Un plat de mosakiky, une boisson bien glacée, du jazz doux dans les oreilles, Mahajanga adore ce genre d'ambiance.

%

#Port-Bergé. Le district de Boriziny n'est pas en reste. La population locale célébrera la fête de la musique pendant trois jours, du 21 au 23 juin. Animé par différents dj, l'antosy, le Bahoejy, le malesa figureront dans la playlist. En outre, des concours de chant, de danse seront au programme.

#Antsirabe. Pour cette année, trois artistes performants sont sollicités, le rappeur Bolo, le virtuose Rajery, et la ravissante Tahina Carine. 21 juin à partir de 16 h des chansonniers locaux monteront sur les planches, succédés par Ralobo. Le lendemain, de 14 à 18h30, Rajery et Tahina Carine livreront un concert de qualité. Tous les spectacles se tiendront entre les murs de l'Alliance Française d'Antsirabe.

#Fianarantsoa. En collaboration avec la Direction Régionale de la Communication et de la Culture Haute Matsiatra, l'Alliance Française de Fianarantsoa présente la fête de la musique qui se tiendra demain 21 juin. Des chanteurs offriront un live, à savoir Maraoeli, Elatra, Jean Christel, Richelle, Jaya, Takelaka, Tarika Jean JRy, Rapagnajary, JMS 301, et Arione Joy en tête d'affiche.

#Morondava. La grande ville du Menabe accueillera Levognany, Boana Rach, Filipa, Urban Roots. Par ailleurs, concours, scène ouverte seront prévus pour que le public puisse y participer.

#Toliara. Les habitants ne vont pas dormir, « Tsy miroro koahy ! ». La musique et la danse vont de pair, alors le public suivra les pas de chorégraphie de la compagnie Ampela et Arofo Sun, et dansera avec les vazo de Saroy, Nindry, Mizeha, Jijy...