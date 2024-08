Afrique: Migrations irrégulières vers l'Espagne - Les autorités espagnoles redoutent l'arrivée potentielle de 150 000 migrants supplémentaires

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, commence ce mardi 27 août 2024, une deuxième visite en Afrique de l'Ouest cette année, visant à freiner les flux migratoires vers les îles Canaries et à contrer l'influence russe dans la région du Sahel, renseigne Republic of Togo. Les flux migratoires en provenance d'Afrique de l'Ouest ont explosé cette année, avec une augmentation de 154 % des arrivées vers les îles Canaries, selon les données de Frontex. Au cours des sept premiers mois de 2024, 21 620 personnes ont effectué cette dangereuse traversée. Cette situation a exacerbé la pression sur les ressources de l'archipel espagnol, qui pourrait devoir accueillir les migrants dans des camps militaires ou sous des tentes, en raison des conditions climatiques favorables à de nouvelles traversées.

Les autorités espagnoles redoutent l’arrivée potentielle de jusqu’à 150 000 migrants supplémentaires dans les mois à venir. Frontex indique que près de la moitié des nouveaux arrivants sont des maliens, fuyant un conflit et une crise économique exacerbés par la présence du groupe de mercenaires russes Wagner.

Pedro Sanchez met l'accent sur le renforcement des relations avec la Mauritanie, le Sénégal et la Gambie, principaux points de départ des embarcations de migrants. Ces pays, partageant des frontières avec le Mali, sont essentiels dans les efforts de contrôle migratoire. L'Espagne prévoit également un retour au Mali après la fermeture de la mission militaire de l'Union européenne en mai 2024. Madrid envisage une aide militaire bilatérale avec Bamako, alors que la France a plaidé pour la fin de cette mission.

Selon le confrère togolais qui rapporte l’information, en parallèle, l'Espagne continue de plaider au sein de l'Ue et de l'Otan pour une attention accrue portée au sud global, particulièrement au, en réponse à la montée des flux migratoires et à l'influence croissante de la Russie dans la région. Il y a quelques mois, une forte délégation gouvernementale russe avec fait le tour des capitales des pays de l’Aes : le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Trois pays avec lesquels Moscou entretient de très bonnes relations.

Onu Info indique que plus de 63.000 personnes ont péri ou disparu sur les routes migratoires à travers le monde entre 2014 et 2023, la plupart des décès étant dus à la noyade. Un rapport, intitulé « Une décennie de documentation des décès de migrants », insiste sur la nécessité de renforcer les capacités de recherche et de sauvetage pour sauver des vies en mer et souligne l’importance de collaborer avec les gouvernements pour faciliter la mise en place d’itinéraires de migration plus sûrs.