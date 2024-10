La Journée mondiale de l'alimentation est un évènement international célébré chaque année en date du 16 octobre sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. Partout dans le monde, des personnes libèrent leur créativité et sensibilisent le public à la Journée mondiale de l’alimentation sous le thème « Le droit aux aliments au service d’une vie et d’un avenir meilleurs »

Qu’il s’agisse de marathons, d’expositions artistiques, de spectacles culturels animés, de concours ou de concerts édifiants, les habitants de près de 150 pays s’unissent pour répondre à l’appel mondial de l’action contre la faim.

Selon l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), jusqu'à 733 millions de personnes sont confrontées à la faim en raison de conflits, de chocs climatiques répétés et de ralentissements économiques. La même source précise que cette situation touche plus durement les pauvres et les personnes vulnérables, dont beaucoup sont des ménages agricoles, ce qui reflète l'aggravation des inégalités entre les pays et à l'intérieur de ceux-ci.

La nourriture est le troisième besoin humain le plus fondamental après l'air et l'eau. Chacun devrait avoir le droit à une alimentation adéquate. Les droits humains tels que le droit à l'alimentation, à la vie et à la liberté, au travail et à l'éducation sont reconnus par la Déclaration universelle des droits de l'homme et par deux pactes internationaux juridiquement contraignants.

Par « aliments », on entend diversité, nutrition, prix abordables, accessibilité et sécurité. Une plus grande diversité d’aliments nutritifs devrait être disponible dans nos champs, dans nos filets de pêche, dans nos marchés et sur nos tables, pour le bien de tous.

Pour la FAO, environ 2,8 milliards de personnes dans le monde ne peuvent se permettre un régime alimentaire sain. Les régimes alimentaires malsains sont la principale cause de toutes les formes de malnutrition (sous-nutrition, carences en micronutriments et obésité), qui existent aujourd'hui dans la plupart des pays, toutes classes socio-économiques confondues.

A en croire notre source, aujourd'hui, trop de gens souffrent de la faim et ne peuvent pas se permettre des régimes alimentaires sains.

Les personnes les plus vulnérables sont souvent contraintes de se rabattre sur des aliments de base ou des aliments moins chers qui peuvent être mauvais pour la santé, tandis que d'autres souffrent de l'indisponibilité d'aliments frais ou variés, ne disposent pas des informations nécessaires pour choisir un régime alimentaire sain, ou optent simplement pour la commodité, déclare l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.

Il faut retenir que la FAO fournit aux pays une assistance technique en matière de politiques et de législation, elle développe les capacités et encourage le dialogue politique multipartite pour transformer les systèmes agroalimentaires en vue d'une amélioration de la production, de la nutrition, de l’environnement et des conditions de vie pour tous.

L’organisation offre également une assistance humanitaire et une aide au renforcement de la résilience aux personnes les plus vulnérables et touchées par les crises, ainsi qu'à leurs communautés, en apportant un soutien agricole.

Pour cette journée internationale, l’Organisation préconise vivement d’exercer nos droits et appelle les gouvernements afin de lutter contre les inégalités et la pauvreté, de choisir des aliments sains et d'en accroître la disponibilité, de réduire le gaspillage alimentaire et de protéger l'environnement.