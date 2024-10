60 ans de la Banque africaine de développement - le Burundi célèbre un partenariat solide au service du développement socio-économique

announcement

Le Burundi s'est joint aux autres pays africains pour célébrer, les 17 et 18 septembre 2024, le 60e anniversaire de la Banque africaine de développement, à travers des commémorations placées sous le haut patronage de M. Audace Niyonzima, du ministre des Finances, du Budget et de la Planification économique, également gouverneur de la Banque pour le Burundi.

Cette célébration a été marquée par plusieurs événements majeurs à Bujumbura, soulignant l'impact de la Banque sur le développement socio-économique du pays.

Elle a rassemblé des acteurs gouvernementaux, des représentants de la société civile, des partenaires au développement et des universitaires. Elle a permis de mettre en lumière les succès du partenariat entre le Burundi et la Banque africaine de développement.

Par ailleurs, ces événements ont marqué le début d'un nouveau chapitre, notamment avec la présentation du Document de stratégie pays 2024-2029, dont l'objectif est d'accompagner le Burundi vers un avenir plus inclusif et durable.

Six décennies de coopération fructueuse

Depuis son adhésion à la Banque africaine de développement en 1968, le Burundi a bénéficié de 173 projets financés à hauteur de 1,52 milliard de dollars américains dans des secteurs clés tels que l'énergie, les infrastructures de transport et l'agriculture. Ce partenariat de longue date a fait de la Banque un acteur incontournable dans l'accompagnement du pays vers une croissance durable et inclusive.

Lors de la cérémonie de lancement des célébrations, Pascal Yembiline, responsable du bureau pays de la Banque au Burundi, a réaffirmé l'engagement de l'institution à poursuivre son soutien au développement du Burundi. « Les succès réalisés, notamment dans les infrastructures et l'accès à l'énergie, témoignent de notre engagement envers le Burundi », a souligné M. Yembiline. Il a également mis en avant le nouveau Document de stratégie pays 2024-2029, aligné sur le Plan national de développement (PND) 2018-2027, qui vise à renforcer la résilience économique du pays et à créer les bases d'une croissance inclusive.

De son côté, Damas Bakuranimana, secrétaire permanent au ministère des Finances, a salué, au nom du ministre, l'appui constant de la Banque, en soulignant les progrès dans les secteurs stratégiques tels que l'énergie et l'agriculture. « Nous espérons que cette coopération continuera à accompagner notre vision de faire du Burundi un pays émergent d'ici à 2040 et un pays développé d'ici à 2060 », a-t-il déclaré.

Des événements marquants pour célébrer les réussites

Les célébrations ont été rythmées par plusieurs moments forts. Une conférence de presse a donné l'occasion de revenir sur les grandes étapes de la Banque africaine de développement depuis sa création en 1964, ainsi que sur les stratégies de coopération entre la Banque et le Burundi. Les conférenciers ont présenté les projets phares financés par l'institution dans le pays et échangé sur les perspectives de renforcement de ce partenariat.

Autre temps fort des célébrations, une conférence-débat était organisée à l'université du Burundi, réunissant des représentants de la Banque, du PNUD, du FMI etde la Banque mondiale ainsi que des universitaires et des étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion. Les discussions ont porté sur le rôle des institutions financières internationales dans le développement de l'Afrique et plus spécifiquement du Burundi, suscitant un vif intérêt de la part de la communauté universitaire.

Journée portes ouvertes pour la société civile

Le point culminant des festivités a été la journée portes ouvertes organisée le 18 septembre par la Banque pour les organisations de la société civile (OSC) burundaises. Cet événement a permis de découvrir les politiques menées par la Banque ainsi que les opportunités de partenariat avec les OSC. Bernard Ndiho, représentant de l'Association pour la jeunesse en mission - Paix par le développement, a exprimé sa gratitude envers la Banque : « Nous félicitons la Banque africaine de développement pour ses 60 ans et pour avoir organisé cette journée qui permet aux OSC burundaises de mieux connaître cette institution. Ensemble, avec le soutien de la Banque, nous devons aligner nos actions sur la vision d'un Burundi émergent à l'horizon 2040 et développé d'ici à 2060.»

La rencontre a permis d'explorer les défis et opportunités au sein de l'écosystème de la société civile, renforçant ainsi les bases d'une collaboration plus étroite entre la Banque et les OSC. Les participants ont également visité l'East African Nutrition Sciences Institute (EANSI), un projet emblématique qui illustre l'engagement de l'institution dans le domaine de la santé et de la nutrition au Burundi.

Une feuille de route tournée vers l'avenir

Les célébrations du 60e anniversaire de la Banque africaine de développement a réaffirmé l'importance du partenariat entre la Banque et le Burundi. La nouvelle Stratégie Pays 2024-2029, qui met l'accent sur des secteurs prioritaires tels que l'agriculture, les infrastructures de transport et d'énergie, ainsi que la gouvernance économique, marque le début d'un nouveau chapitre. Cette stratégie intègre également des objectifs transversaux tels que la lutte contre la fragilité, la promotion de l'égalité des genres et l'inclusion des jeunes.

En s'engageant à soutenir ces initiatives, la Banque africaine de développement et le Burundi oeuvrent ensemble pour un avenir plus durable, équitable et prospère.