Afrique de l'Ouest: Abidjan Border Forum2024- Experts, universitaires et acteurs de la société civile se donnent rendez- vous à Abidjan

Abidjan, la capitale économique ivoirienne abrite à partir de ce mercredi 23 et ce jusqu’ au 25 Octobre 2024, la deuxième édition de Abidjan Border Forum(ABF2024), qui aura lieu au Parc des exposition d’Abidjan- Port Bouet.

Abidjan Border Forum, selon le préfet hors grade Diakalidia Konaté, Secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d’Ivoire et par ailleurs commissaire général de ABF2024,« Cet évènement est une réponse ivoirienne à l'ensemble des phénomènes qui jonchent le territoire des frontières du continent africain. Les questions relatives aux problèmes de délimitation et démarcation des frontières qui entraînent des conflits frontaliers, des conflits fonciers, qui entament la cohésion et la cohabitation pacifique entre les peuples vivant de part et d'autre des frontières, ainsi que les problèmes liés à la sécurité, la contrebande ou la criminalité transfrontalière. Le Forum a également trait aux questions liées à l'utilisation des ressources naturelles et les ressources minières dans les zones frontalières. Toutes ces problématiques fragilisent cette zone. Il nous appartenait donc de créer un cadre de rencontre de tous les experts, les universitaires, les chercheurs pour discuter de ces questions et trouver des solutions innovantes. Depuis 2022, la Côte d'Ivoire a créé ce cadre continental d'échanges sur les problématiques, les défis et les enjeux de la gouvernance des frontières. »

Pour cette seconde édition, les réflexions tourneront autour du thème : « Frontières vertes : ressources naturelles partagées et sécurité »

Pour sa part, le professeur Ousmane Zina, le président du comité scientifique et son staff, passent la dernière main, pour réussir cet évènement panafricain. Qui au niveau du volet scientifique, sera marqué par le discours inaugural du Sem Moussa Mahamat Faki, le président de la Commission de l’Union africaine (Ua), co- organisatrice de l’ABF2024. Cette importante communication est prévue pour le 23 Octobre 2024, en présence du Premier ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé, par ailleurs ministre des sports et du cadre de vie.

Mahamat FAKI arrive à Abidjan avec une délégation de 80 experts de l’institution panafricaine. Aussi, il convient de préciser que les Secrétaires exécutifs des Commissions nationales des frontières du Burkina, Mali et du Sénégal pour ne citer que ceux- là, vont participer aux travaux d’Abidjan.

Notons que depuis 2020, la Commission nationale des frontières de Côte d’Ivoire a eu un Secrétariat exécutif, donc a commencé la mise en œuvre du programme qui a été adopté par les membres de ladite Commission. Elle entamé le processus de délimitation et démarcation avec tous les pays voisins : Avec le Ghana, le Liberia, le Mali, le Burkina et la Guinée.

L’ABF 2024 verra la participation de près de 5 000 personnes, notamment des représentants de gouvernements, des organisations sous-régionales et internationales, des universitaires, les partenaires techniques financiers ainsi que des acteurs de la société civile. L’Abidjan Border Forum 2024 ambitionne de faire de la capitale économique ivoirienne, le cœur de la réflexion et de l'action sur la gestion des frontières en Afrique, avec l’objectif de transformer ces espaces en pôles de développement durable et de sécurité collective.