Afrique: Les acteurs du secteur frontalier seront en conclave à Abidjan du 23 au 25 octobre 2024

Le Préfet hors grade Konaté Diakalidia, Secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontière de Côte d’Ivoire(Cnfci), par ailleurs Commissaire général de Abidjan Border Forum 2024 et le Pr Ousmane Zina, président du comité scientifique étaient face à la presse ce jeudi 10 Octobre à Abidjan.

La 2éme édition d’Abidjan Border Forum 2024 (ABF2024) s’ouvrira au parc des expositions d’Abidjan, en Côte d’Ivoire ce 23 octobre 2024. Les acteurs du secteur frontalier seront en conclave jusqu’au 25 octobre pour discuter des défis et des enjeux des populations vivant aux frontières.

En effet, ABF2024 est une plateforme de dimension internationale qui permet de s’imprégner des défis et problématiques liés à la gouvernance des frontières et aux défis des populations qui y vivent, notamment en termes de sécurité et de développement socio-économique.

C’est également un cadre d’orientation pour la coordination des politiques frontalières aux niveaux continental, régional et national afin de créer une plus grande cohérence des politiques nationales dans la gouvernance des frontières.

« Depuis le lancement du Programme Frontière de l’Union Africaine en 2007, il est devenu impératif de créer une plateforme qui donne l’opportunité aux acteurs de partager leurs expériences sur la gestion des frontières. En effet, les frontières, désormais au centre des préoccupations sécuritaires et de développement des États, représentent l’avenir de ces derniers », a déclaré le Commissaire Général du forum, M. Diakalidia Konaté.

Selon lui, ABF vise ainsi à établir un cadre inclusif de discussion de la gouvernance des frontières entre universitaires, acteurs de terrain et de la société civile. A cet égard, des problématiques transversales variées telles que la sécurité, le développement des zones frontalières, la libre circulation des biens et des personnes, ainsi que l’intégration des peuples y seront abordées.

Sous le thème « Frontières vertes : entre ressources naturelles partagées et défis de sécurité », le commissaire du forum a indiqué que cette 2éme édition va refléter l’évolution et l’engagement soutenus des acteurs frontaliers pour des questions d’actualité telles que le changement climatique, l’environnement et le développement durable.

Par conséquent, M. Diakalidia Konaté a souligné le fait que cette édition va offrir une possibilité d’achat et d’animation de stands, une opportunité unique aux promoteurs de présenter leurs innovations devant un public international, bénéficiant ainsi d’une visibilité accrue et d’éventuels partenariats stratégiques.

A l’en croire, cette initiative contribuera non seulement à renforcer la coopération régionale et internationale, mais également à façonner l’avenir des politiques frontalières dans un contexte mondial en constante évolution.

Pour rappel, la première édition de l’ABF qui s’est tenue du 18 au 20 octobre 2022 à Abidjan-Plateau a permis de mener des réflexions sur les liens entre « frontières et sécurité collective en Afrique ».

Elle avait réuni divers acteurs des frontières issus de l’Union Africaine, des organisations sous-régionales, des partenaires techniques et financiers, des structures chargées des frontières, des scientifiques, praticiens et chercheurs d’Afrique et d’Europe.

À l’unanimité, les participants ont recommandé aux États de privilégier la diplomatie et la négociation dans le règlement des différends frontaliers et de renforcer la participation des femmes et des jeunes dans les mécanismes de préservation d’un climat de paix dans les espaces frontaliers.

Pour cette année, plus de 5000 visiteurs sont attendus, signe de l’importance croissante de cet événement mondial.