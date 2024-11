Sénégal: La santé au centre des intérêts de l'art contemporain africain

Ce 08 novembre, la Galerie Les Arts du Soleil de Dakar a été l’hôte d’une exposition de la photographe Namsa Leuba intitulée : "Le VIH est dans mon sang, la lutte dans mon âme". Ce regroupement d’acteurs et de spectateurs de l’art africain a permis de présenter une série de portraits des héros ordinaires luttant contre le VIH/sida. L’exposition a été réalisée avec le soutien de Médecins Sans Frontières (MSF).

Dans le cadre des « OFF » de la Biennale de Dakar, cette présentation photographique a mis en lumière l'engagement des Guinéens dans la lutte contre le VIH/sida. Selon MSF, cette exposition s’enregistre dans la découverte des patients, soignants et activistes impliqués dans la lutte contre le VIH en Guinée.

« Grâce à des images fraîches, colorées et pleines de vie, prises dans un studio spécialement aménagé pour ce projet, ces photos ont permis de mettre en lumière la force et l'énergie investies au quotidien par ces activistes, patients et soignants. Elles rappellent aussi la cruelle réalité du VIH/sida en Guinée, et plus largement dans les pays où l'accès aux soins de santé reste limité », indique la Galerie.

Il faut préciser qu’en 2003, MSF qui débutait la prise en charge de patients atteints du VIH à Conakry ouvrait des centres de dépistage et de traitement gratuits dans la capitale.

La même source précise que, dans ces années-là, la désinformation, la peur et la discrimination prédominaient au sein de la société guinéenne et constituaient des freins dans la lutte contre cette maladie.

MSF a alors fait le choix de travailler en étroite collaboration avec des associations, des médiateurs communautaires et des patients volontaires pour parler ouvertement du VIH et montrer qu'il est possible de vivre longtemps et en bonne santé avec la maladie.

L’occasion faisant le larron, cette exposition a aussi permis de découvrir des talents sénégalais à l’instar de Ibrahima Balayara originaire de Louga au Sénégal.

Pour lui, l’inspiration de ses œuvres passe par le besoin de changer d’environnement, mais aussi les enfants.

« Mes œuvres sont communicatives, par mes œuvres, je viens illustrer ce que les enfants vivent : ils sont malades, maltraités, ces enfants sont innocents, et ils sont au centre des conflits, alors mes œuvres expriment tout cela », précise l’artiste.

A noter que Balayara est lauréat de plusieurs concours organisés au Sénégal dont le plus récent est celui organisé par l’Union Européenne en 2022 où il obtient la deuxième place.