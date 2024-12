Africa Investment Forum 2024 - Tirer parti de partenariats innovants pour passer à l'échelle supérieure

Des milliers d'investisseurs internationaux, de dirigeants d'entreprises africaines et de représentants de gouvernements se réunissent cette semaine à Rabat, au Maroc, pour les Market Days de l'Africa Investment Forum 2024, première plateforme d'investissement et de partenariat du continent, qui se dérouleront du 4 au 6 décembre.

Depuis sa création en 2018, l'Africa Investment Forum a suscité plus de 180 milliards de dollars d'intérêts d'investissement, impulsant un changement transformateur sur le continent le plus jeune du monde en canalisant des ressources vers des secteurs critiques comme l'énergie, les infrastructures, la santé et l'agriculture.

Sous le thème « Tirer parti de partenariats innovants pour passer à l'échelle supérieure », les Market Days 2024 mobiliseront les parties prenantes pour accroître les investissements transformateurs à travers le continent et libérer l'immense potentiel économique de l'Afrique, dont le marché devrait atteindre 2,5 milliards de consommateurs d'ici à 2050.

Le Forum est une initiative de neuf institutions de financement du développement : le Groupe de la Banque africaine de développement, Africa50, Afreximbank, la Banque de développement d'Afrique australe, Africa Finance Corporation, la Banque européenne d'investissement, la Banque de commerce et de développement de l'Afrique de l'Est et australe, la Banque islamique de développement et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique.

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, M. Akinwumi Adesina, prendra la parole lors de la cérémonie d'ouverture en qualité de président de l'Africa Investment Forum, la ministre marocaine de l'Économie et des Finances, Nadia Fattah Alaoui, représentera le gouvernement du Royaume du Maroc.

« Cet événement doit être le prochain chapitre de l'histoire de la croissance de l'Afrique. L'Africa Investment Forum est le lieu où les investissements transformateurs rencontrent une collaboration audacieuse et une opportunité unique pour les entreprises du continent d'identifier des partenaires potentiels, d'échanger des idées et de participer à des projets transformateurs. C'est un événement passionnant à ne pas manquer », a déclaré Max Magor Ndiaye, directeur principal des syndications, de l'Africa Investment Forum et des solutions clients à la Banque africaine de développement.

Plus spécifiquement, les Market Days de cette année constitueront une plateforme privilégiée pour faire progresser des projets à fort impact et renforcer le réseautage entre les leaders mondiaux des affaires et du développement.

Les participants peuvent s'attendre à :

Un focus sur les PME et un réseautage exclusif : des leaders d'entreprises africaines et des PME aborderont des domaines critiques tels que le capital humain, la durabilité, le financement et la technologie. Des échanges avec des investisseurs institutionnels, des financiers, des représentants gouvernementaux et plus de 500 PME africaines, ouvrant la voie à des collaborations à fort impact. Des résultats d'études : des discussions clés seront centrées autour des résultats d'une étude récente menée par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), sur financement de la Banque africaine de développement. Cette étude explore les opportunités de renforcer la souveraineté alimentaire, énergétique et sanitaire de l'Afrique, ainsi que les mécanismes de transformation des biens pour booster la valeur ajoutée et la création d'emplois. L'accès à des projets bancables : obtenir des informations sur un portefeuille d'opportunités d'investissement structurées à fort impact dans divers secteurs. La conclusion d'accords en temps réel : participer à des sessions en boardroom pour un engagement direct entre investisseurs et promoteurs de projets. Des initiatives phares : explorer des programmes tels que « Les femmes championnes de l'investissement », « Les industries créatives » et « Le sport comme catalyseur d'affaires », qui visent tous à tirer parti des atouts uniques de l'Afrique.

L'un des projets phares présentés lors de l'Africa Investment Forum de l'année dernière est un projet d'ammoniac vert en Afrique du Sud évalué à 5,7 milliards de dollars. Cette initiative vise à produire environ 940 000 tonnes d'ammoniac vert d'ici 2028, contribuant ainsi de manière significative aux efforts en matière d'énergie renouvelable dans la région. Bénéficiant d'un vif intérêt de la part des investisseurs -- y compris des grandes institutions pendant les sessions en boardrooms -- ce projet illustre le rôle que la plateforme de l'Africa Investment Forum joue dans l'impulsion d'investissements impactants qui favorisent la croissance durable et l'innovation à travers l'Afrique.

En remontant plus loin, en 2022, Maasai Ujiri, président de l'équipe NBA des Toronto Raptors et habitué des Market Days, a pitché Zaria Court, un projet de centre de sport et de divertissement, lors des Market Days de l'Africa Investment Forum. Le premier Zaria Court devrait ouvrir ses portes en début 2025 à Kigali. Comprenant un boutique-hôtel de 80 chambres, des restaurants, un lounge sur le toit, des espaces de bien-être, des espaces de travail et un studio d'enregistrement de podcasts. Le projet met l'accent sur l'engagement de la communauté et le recyclage des bâtiments existants.

Le thème de 2024 mettant en avant les partenariats innovants, l'Africa Investment Forum s'engage à co-mobiliser les investissements et les opportunités pour une croissance durable et à long terme du continent.