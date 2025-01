60e anniversaire de la Banque africaine de développement - Un partenariat solide avec le Burkina Faso pour un avenir prometteur

announcement

Le bureau de la Banque africaine de développement au Burkina a célébré, le 17 décembre 2024 à Ouagadougou, le soixantième anniversaire de l'institution sur le thème « 60 ans à faire la différence ».

La cérémonie était placée sous la présidence de M. Aboubakar Nacanabo, ministre de l'Économie et des Finances et gouverneur de la Banque pour le Burkina Faso. Elle a réuni près de 200 invités : des membres du gouvernement, des chefs de mission diplomatique, des partenaires techniques et financiers, les coordonnateurs des unités de gestion des projets financés par le Groupe de la Banque africaine de développement dans le pays, des acteurs du secteur privé, des représentants de la société civile ainsi que des hauts responsables de l'administration burkinabè et des employés et retraités de la Banque.

L'événement s'est déroulé dans une ambiance conviviale, enrichie de moments culturels avec des prestations de slam et de danse traditionnelle, qui ont mis en valeur la richesse du patrimoine du Burkina.

M. Daniel Ndoye, responsable pays de la Banque, a souligné que depuis sa première intervention au Burkina en 1970, la Banque africaine de développement avait financé près de 120 projets dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, pour un montant total d'environ 1,98 milliard d'euros. Ces projets ont couvert des secteurs clés comme l'agriculture, l'énergie, les infrastructures de transport, l'eau potable et l'éducation.

Parmi les réalisations emblématiques financées par la Banque, M. Ndoye a cité les aménagements hydro-agricoles de Bagré et de la Léraba, le barrage hydroélectrique de la Kompienga, la réhabilitation de la route Banfora-Gaoua-Batié et l'approvisionnement en eau potable de la capitale Ouagadougou via le barrage de Ziga.

L'ouverture du bureau de la Banque à Ouagadougou en 2006 a renforcé la coopération et assuré une meilleure proximité avec les populations bénéficiaires. « Le 30 novembre 2024, le portefeuille du Groupe de la Banque au Burkina Faso comptait 22 projets, représentant 762 millions d'euros d'engagements, auxquels il convient d'ajouter le projet de réhabilitation de la route Bobo Dioulasso-Banfora-frontière de la Côte d'Ivoire récemment approuvé pour un montant d'environ 83,87 millions d'euros », a précisé M. Ndoye.

Pour sa part, M. Aboubakar Nacanabo a salué l'action du Groupe de la Banque africaine de développement, le qualifiant de « partenaire stratégique, catalyseur de transformation et symbole de solidarité africaine ». Il a exprimé sa satisfaction quant à la qualité de la coopération entre l'institution et le Burkina Faso : « Les interventions de la Banque africaine de développement se sont toujours inscrites en droite ligne des référentiels nationaux de développement, tels que le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable, le Plan national de développement économique et social et, plus récemment, le Plan d'action pour la stabilisation et le développement 2023-2025 ».

« 60 ans dans notre pays, comme dans beaucoup d'autres, c'est l'âge de la retraite. Nous ne souhaitons pas que la Banque africaine de développement parte à la retraite, loin s'en faut ! Nous souhaitons surtout qu'elle se réinvente, qu'elle fasse preuve d'agilité et de flexibilité, pour une intervention avec plus d'impact et porteuse de résultats », a appelé M. Nacanabo.

M. Daniel Ndoye a assuré que le Groupe de la Banque était déterminé à renforcer son soutien au Burkina Faso. « Nous continuerons à mobiliser davantage de ressources pour les secteurs public et privé, à innover et à adapter nos approches pour répondre aux priorités du pays », a-t-il assuré.

La célébration a également donné l'occasion aux invités de découvrir des stands virtuels présentant des projets soutenus par la Banque au Burkina Faso. Elle s'est conclue symboliquement autour d'un gâteau d'anniversaire accompagné d'un cocktail.

En amont de cette cérémonie, le bureau de la Banque au Burkina avait organisé, le 9 décembre, un petit-déjeuner de presse. Cette rencontre était conçue pour renforcer les liens entre l'institution et les médias, qui jouent un rôle essentiel dans la valorisation des actions du Groupe de la Banque.

M. Daniel Ndoye a salué l'importance du travail des journalistes, un « trait d'union indispensable entre la Banque et les bénéficiaires des projets ». Il leur a exprimé sa gratitude pour leur contribution à apporter de la visibilité aux initiatives du Groupe de la Banque africaine de développement au Burkina Faso.