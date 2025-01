Madagascar: Post-Dikeledi - Le gouvernement à la rescousse de DIANA et SAVA

Le nord de Madagascar est en deuil après le passage dévastateur du cyclone Dikeledi. Les régions SAVA et DIANA figurent parmi les plus touchées, enregistrant d'importants dégâts matériels et des pertes humaines. Des villes comme Vohémar, Ambilobe et Antsiranana ont subi de plein fouet la violence de ce cyclone.

Face à cette situation critique, le gouvernement a rapidement réagi en dépêchant sur place deux ministres : celui de l'Intérieur et celui de la Population. Leur mission est double : superviser les opérations de secours d'urgence et apporter un soutien concret aux sinistrés. Parmi les priorités, la réhabilitation de l'approvisionnement en eau dans les zones sinistrées est en cours, visant à rétablir des conditions sanitaires minimales pour les populations touchées.

En parallèle, des distributions de vivres et de produits de première nécessité ont été organisées pour répondre aux besoins immédiats des familles dévastées par le cyclone. Les autorités locales, en coordination avec les forces de l'ordre et les organisations humanitaires, s'activent pour accélérer l'aide humanitaire et sécuriser les zones sinistrées.