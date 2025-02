Yambio — La suspension du programme de lutte contre le VIH et le sida dans le comté de Yambio, en Équateur occidental, au Sud-Soudan, met en danger des milliers de vies. Les travailleurs de la santé, les patients et les autorités locales ont appelé à une action urgente pour rétablir le financement et assurer un accès continu aux traitements vitaux.

Suite à la décision d'interrompre pendant 90 jours les activités de l'Agence américaine pour le développement international (USAID), la plus grande agence au monde, les États-Unis étant historiquement le premier pays en termes de fourniture d'aide humanitaire, le ministère de la santé de l'État d'Équateur occidental a confirmé la suspension du programme de lutte contre le VIH et le sida à Yambio, mettant ainsi en péril la vie de milliers de personnes vulnérables.

« Le programme a été interrompu à la suite des décisions des États-Unis. Je me suis entretenu avec le directeur du programme du Catholic Medical Mission Board (CMMB) de Yambio, qui m'a assuré que les discussions se poursuivaient. Nous espérons recevoir bientôt des informations supplémentaires », a déclaré le ministre de la santé, James Abdallah Arona, à la presse locale.

Le ministre s'est inquiété de l'impact de cette décision, soulignant que le programme dépendait fortement des donateurs internationaux, notamment de l'USAID et de la Suède. « Avec la suspension du financement, toutes les personnes malades vont souffrir. Je demande instamment au gouvernement national et à nos partenaires de faire appel aux bienfaiteurs pour garantir un soutien continu à notre population vulnérable », a déclaré M. Arona.

Les statistiques sanitaires font état d'une prévalence du VIH/sida de 6,8 % en Équatoria occidental, plus élevée qu'en Équatoria central (3,1 %) et qu'en Équatoria oriental (4,0 %).

« Nous avons reçu l'ordre d'arrêter tous les services en cours sans aucun préavis. Avant de fermer, nous avons informé tous les services de santé du comté de l'évolution de la situation », a déclaré le responsable de la prévention de la transmission mère-enfant (PTME) du CMMB Yambio. « Le gouvernement doit agir rapidement pour éviter d'autres souffrances. La communauté est très vulnérable et l'impact de cette suspension pourrait être dévastateur », a-t-il souligné.

Fondée en 1961 pour lutter contre la pauvreté dans le monde, fournir une aide humanitaire aux pays touchés par des conflits ou des urgences sanitaires et soutenir le développement des sociétés démocratiques en renforçant leur potentiel, l'USAID a travaillé dans les domaines de la sécurité alimentaire, du droit à l'éducation et de l'aide humanitaire en se concentrant, à partir des années 1980, sur la lutte contre la propagation des menaces pandémiques et des maladies telles que le VIH et le paludisme, ainsi que sur le soutien à la santé maternelle et infantile.