Afrique Centrale: L'ONU se félicite de la médiation du Qatar entre la RDC et le Rwanda

Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a remercié mercredi l'Émir du Qatar pour la médiation qu'il mène entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda pour tenter de mettre fin au conflit dans l'est de la RDC.

Selon la presse, les Présidents congolais, Félix Tshisekedi, et rwandais, Paul Kagame, se sont rencontrés dans le plus grand secret, mardi 18 mars à Doha, où ils ont discuté d'un possible cessez-le-feu.

Cette rencontre surprise a eu lieu alors que des pourparlers entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23, qui devaient se tenir le même jour en Angola, n'ont finalement pas eu lieu.

Le chef de l'ONU « souligne que le cessez-le-feu convenu lors du sommet conjoint de la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) et de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) du 8 février doit être respecté. Nous soutenons pleinement l'accord de poursuite des discussions, tel qu'envisagé dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi. Le Secrétaire général souligne l'importance de la mise en oeuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité », a dit son porte-parole adjoint, Farhan Haq, lors d'un point de presse à New York.

Le conflit dans l'est de la RDC s'est intensifié ces derniers mois, le M23, soutenu par les forces rwandaises, ayant lancé en janvier une offensive d'envergure, s'emparant en quelques semaines de pans entiers des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu et notamment des villes de Goma et Bukavu.

L'est de la RDC, région riche en ressources, est ravagé depuis trente ans par des violences impliquant des groupes armés ainsi que certains pays voisins. Les récentes violences ont fait plusieurs milliers de morts et forcé des centaines de milliers de personnes à fuir.

La MONUSCO protège les civils

Sur le terrain, la Mission de maintien de la paix des Nations Unies (MONUSCO), qui est déployée dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, continue de protéger les civils dans ces deux provinces.

« Plus d'un millier de civils ont trouvé refuge à la base de la Mission à Fataki, dans le territoire de Djugu, où ils ont passé la nuit après avoir fui les affrontements entre le groupe armé CODECO et une coalition de forces armées ougandaises et congolaises. Une patrouille a également été déployée dans la zone pour renforcer la protection des civils. La Mission continue de suivre la situation de près et demeure pleinement engagée à soutenir les efforts de paix et de stabilité dans la région », a dit le porte-parole adjoint du Secrétaire général.

Par ailleurs, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a indiqué qu'au Nord-Kivu, des dizaines de civils ont été tués ces deux derniers jours lors d'affrontements dans le territoire de Walikale.

En Ituri, les autorités ont signalé que les affrontements survenus mardi dans la ville de Fataki ont provoqué le déplacement de plus de 5.000 personnes. Le calme serait revenu, mais plusieurs partenaires humanitaires ont suspendu leurs mouvements dans la région.

Au Sud-Kivu, les partenaires humanitaires peinent à acheminer une assistance à plus d'un million de personnes à Uvira et Fizi en raison des affrontements persistants. L'OCHA a déclaré qu'il était particulièrement urgent d'acheminer des fournitures médicales à Uvira, où le mpox et le choléra continuent de se propager.