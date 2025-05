Les jeunes agripreneurs, qui transforment le secteur agricole africain, mis à l'honneur aux Assemblées annuelles 2025 du Groupe de la Banque africaine de développement

Un entrepreneur ivoirien, qui a lancé une entreprise de snacks avec environ cent dollars pour devenir un fournisseur multinational d'une marque populaire de chips, attribue son succès au programme « Enable Youth » de la Banque africaine de développement.

En marge des Assemblées annuelles 2025 du Groupe de la Banque, Koffi Amani François Xavier, trentenaire, cofondateur de la marque « Mon chips », a témoigné, mardi, du fait que sa participation au concours AgriPitch d'Enable Youth, qui promeut l'autonomie des jeunes dans le secteur agroalimentaire, l'avait aidé à acquérir les compétences nécessaires pour développer son entreprise.

M. Xavier était l'un des principaux intervenants d'un événement parallèle aux Assemblées annuelles consacré au soutien à la jeunesse africaine et à l'innovation dans le secteur agricole en Afrique, qui s'est tenu le lundi 26 mai.

La session, intitulée « Mobiliser les agripreneurs africains : libérer la prochaine génération d'innovateurs agricoles », a mis en lumière l'impact transformationnel du programme ENABLE Youth, qui a soutenu plus de 100 000 jeunes dans le secteur agricole dans 18 pays africains et a facilité la création d'environ 240 000 emplois.

« L'agriculture offre les opportunités les plus importantes et les plus rapides en matière d'emploi des jeunes. C'est pourquoi la Banque africaine de développement a lancé le programme ENABLE Youth en 2016. Nous savions que si nous pouvions aider les jeunes à devenir des « agripreneurs » (agriculteurs entrepreneurs), ils créeraient des entreprises qui non seulement nourriraient l'Afrique, mais emploieraient également des millions de personnes », a souligné Beth Dunford, vice-présidente du Groupe de la Banque africaine de développement chargée de l'Agriculture et du Développement humain et social.

La session a réuni des responsables politiques, des dirigeants du secteur privé, des partenaires du développement, de jeunes agripreneurs, entre autres participants, afin de partager leurs points de vue sur le développement des entreprises agro-industrielles dirigées par des jeunes en Afrique.

M. Xavier a non seulement participé au concours AgriPitch, qui offre une formation en développement d'entreprise, du mentorat et l'opportunité de rencontrer des investisseurs potentiels, mais il a également remporté 25 000 dollars il y a deux ans. « Grâce au concours AgriPitch de la Banque, nous avons pu moderniser notre production, atteindre 150 points de vente en Côte d'Ivoire et établir notre présence dans quatre pays », a-t-il précisé. Il a expliqué que depuis le concours, il avait porté son effectif à 26 employés, dont 80 % sont des femmes, et que son entreprise traitait désormais 50 tonnes de chips par an.

Edson Mpyisi, coordinateur du programme Enable Youth de la Banque, a animé une table ronde sur la création d'opportunités pour les entreprises agro-industrielles dirigées par des jeunes grâce à la réforme des politiques, aux mécanismes de financement, au mentorat du secteur privé et à l'accès aux marchés. Parmi les participants à la table ronde figuraient Martin Fregene, directeur de l'agriculture et l'agro-industrie à la Banque, Diana Gichaga, associée directrice de Private Equity Support, Ismahane Elouafi, directrice générale exécutive du CGIAR, Frank Nyabundege, directeur général de la Tanzania Agricultural Development Bank ; et Koffi Amani François Xavier, lauréat d'AgriPitch, dont la société est enregistrée sous le nom d'Etoduma SARL.

L'Afrique abrite la population la plus jeune du monde : plus de 60 % des Africains ont moins de 25 ans. D'ici à 2030, un nouvel arrivant sur deux sur le marché du travail mondial sera issu du continent.

La session a également permis d'examiner les perspectives du projet « Enable Youth 2.0 », qui vise à étendre le succès du programme Enable Youth en mettant l'accent sur le financement innovant et inclusif, le renforcement des capacités, les liens avec les marchés et la résilience climatique. Le programme Enable Youth s'inscrit dans le cadre des engagements pris par la Banque africaine de développement dans sa Stratégie décennale 2024-2033 visant à placer la jeunesse au coeur de la transformation agricole et économique du continent.

En organisant ou en parrainant des initiatives telles que le Forum des jeunes agripreneurs africains, le concours AgriPitch et les Banques d'investissement pour l'entrepreneuriat des jeunes, la Banque africaine de développement continue de mobiliser les investissements, l'innovation et les partenariats afin de contribuer à la réalisation du potentiel agroalimentaire de l'Afrique.

Cliquez sur ce lien pour voir les photos de la session « Mobiliser les agripreneurs africains : libérer la prochaine génération d'innovateurs agricoles », organisée en marge des Assemblées annuelles 2025.