A l'occasion de la DRC Mining Week, la Sofibanque dévoile des résultats financiers en forte croissance

À l’occasion de la DRC Mining Week, la Sofibanque, l’un des principaux établissements bancaires de la République Démocratique du Congo, annonce des résultats financiers 2024 en nette progression, confirmant ainsi la solidité de son modèle et la pertinence de sa stratégie de croissance.

En 2024, la Sofibanque a enregistré une forte progression de ses principaux indicateurs financiers. Son total de bilan a atteint 1,33 milliard de dollars américains, soit une croissance de 34 % par rapport à l’exercice précédent. Le produit net bancaire s’élève à 101 millions de dollars, en hausse de 43 %, tandis que le résultat net s’établit à 29,5 millions de dollars contre 27,8 millions en 2023.

Cette performance s’explique notamment par la forte croissance des dépôts clients, qui ont atteint 1,15 milliard de dollars, offrant à la banque des ressources solides pour soutenir le développement de ses activités (+36 %), et par un portefeuille de crédits bruts de 526 millions de dollars.

Les capitaux propres de la banque ont également connu une hausse significative, atteignant 146 millions de dollars à fin 2024, consolidant ainsi sa solidité financière.

« Nous sommes fiers de ces résultats qui illustrent notre capacité à conjuguer performance et rigueur dans un environnement exigeant. Cette croissance quasi continue nous permet de poursuivre nos investissements dans la qualité de service et l’accompagnement des entreprises comme des particuliers », déclare Henry Wazne, Administrateur Directeur Général de la Sofibanque.

Une stratégie de croissance maîtrisée et un positionnement renforcé dans les secteurs clés de l’économie congolaise

La Sofibanque fonde sa croissance sur une stratégie basée sur la rigueur financière, la proximité client et l’innovation. En 2024, la banque a renforcé son accompagnement auprès d’un large éventail d’acteurs économiques, en particulier dans les secteurs stratégiques des mines, des télécommunications, l’agro-industrie et l’énergie.

Partenaire bancaire de Glencore, Kibali Mining, Kamoa ou ERG, la Sofibanque confirme sa place de banque de référence pour les opérateurs du secteur extractif. Sa participation à la DRC Mining Week 2025, à Lubumbashi, illustre une nouvelle fois cet engagement de long terme auprès des filières qui structurent l’économie congolaise.

Accélération de la transformation digitale

La Sofibanque place la transformation digitale au cœur de sa stratégie. Elle investit dans l’automatisation des processus, l’optimisation de l’expérience client et le développement de services numériques.

Dans cette dynamique, la Sofibanque a récemment nommé M. Bobo Makunda Sefekese en tant que Directeur Général Adjoint. Fort de plus de vingt ans d’expérience dans les secteurs bancaire et assurantiel en Belgique et en République Démocratique du Congo, il est reconnu pour son expertise en transformation digitale et en optimisation des processus métiers. Son arrivée au sein de l’équipe dirigeante marque une nouvelle étape dans l’accélération des projets stratégiques de la banque.

« Notre ambition est claire : consolider nos acquis, poursuivre notre diversification sectorielle et accélérer notre transformation digitale afin de répondre, avec toujours plus d’efficacité, aux attentes de nos clients », souligne Louis-Odilon Alaguillaume, Directeur Général Adjoint.

À propos de la Sofibanque

La Sofibanque a été fondée début 2010 à Kinshasa, en République Démocratique du Congo. Elle valorise un modèle visant à offrir à ses clients un service personnalisé de premier ordre, à travers une gamme complète de produits et services en phase avec l'environnement local. Grâce à ses services digitaux et mettant en avant sa proximité avec ses clients, la Sofibanque a pour objectif d'être au service de l'économie et de la population congolaise. La qualité de ses actifs, caractérisée notamment par la diversité de ses sources de revenus et la solidité de ses fonds propres, complétée par des normes élevées de gouvernance d'entreprise, ont contribué au maintien d'une position financière solide et d'une rentabilité stable de la Sofibanque.