Guylaine Zafack élue Présidente du Chapter HEC Alumni au Cameroun

HEC Paris
2 Mars 2026
35Nord (Paris)

La communauté HEC Alumni, réseau des diplômés d'HEC Paris, a le plaisir d'annoncer l'élection de Guylaine Zafack au poste de Présidente du Chapter Cameroun. Cette prise de fonction s'inscrit dans la dynamique de développement et de rayonnement du réseau HEC Alumni en Afrique, qui compte aujourd'hui 13 chapters répartis à travers le continent. Ensemble, ces antennes œuvrent à renforcer les liens entre diplômés, entreprises, universités et institutions, tout en mobilisant une communauté engagée en faveur du développement économique et social du continent.

Un parcours d'excellence au croisement de la finance et du développement

Forte d'une carrière marquée par l'innovation financière et l'inclusion économique, Guylaine Zafack apportera au Chapter Cameroun une expertise stratégique et une vision tournée vers l'impact.

Aujourd'hui en poste au Groupe Activa, elle pilote la mise en œuvre de la stratégie et anime les relations avec les investisseurs. Auparavant, elle a travaillé à la Société Financière Internationale (SFI), institution de la Banque mondiale, où elle a contribué au financement de projets d'infrastructures majeurs sur le continent africain. Sa carrière a débuté en France, au sein de Orange, BNP Paribas et Natixis, où elle a occupé des fonctions en gestion de projet et en finance.

Une vision tournée vers l'avenir du Cameroun

Diplômée d'HEC Paris et figure montante du leadership féminin, Guylaine Zafack entend faire du Chapter Cameroun un catalyseur de coopération entre l'excellence académique et le tissu économique et universitaire local.

"Je suis honorée de la confiance que la communauté HEC Alumni me témoigne. Ensemble, nous allons déployer notre savoir-faire au Cameroun et développer des partenariats autour de l'économie et de l'éducation. Notre mission est claire : amener HEC Paris au Cameroun et faire rayonner les talents camerounais dans le reste du monde. Une démarche qui s'inscrit dans le prisme de nos valeurs d'excellence, de curiosité et de responsabilité", a-t-elle confié.

Sous son impulsion, le Chapter s'attachera à renforcer les synergies avec les entreprises, les universités et les partenaires locaux, fidèle à la vision de l'École : générer un impact positif sur le monde des affaires et la société pour un avenir plus inclusif et prospère.

Un réseau engagé au service du partage, du rayonnement et de l'impact 

Depuis plus de 140 ans, HEC Alumni cultive les liens entre diplômés et avec HEC Paris, en fédérant une communauté diverse autour du partage, de l'entraide et de l'apprentissage. Ses valeurs fondatrices - Excellence, Curiosité, Esprit entrepreneurial, Responsabilité et Diversité - demeurent le socle de son identité et s'incarnent dans sa devise inspirante :   We share. We dare. We care.

Présent à travers un réseau de 89 chapters internationaux et fort de plus de 80 000 diplômés dans 152 pays, le réseau HEC Alumni s'attache à relier les talents, encourager l'échange d'expériences et soutenir l'entrepreneuriat. En Afrique, ses 13 chapters participent activement au développement des compétences et à la création d'opportunités sur tout le continent.

