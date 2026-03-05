La maison Olivia Perez présente Ponts & Connexions, une ode au luxe responsable et à l'artisanat ivoirien au coeur de Paris

À l’occasion de la Paris Fashion Week Printemps/Été 2026, la maison de mode ivoirienne Olivia Perez, fondée par la créatrice Sophia Schaub-Vincent, organise du 7 au 9 mars un événement éclectique dans le quartier historique du Marais à Paris, placé sous le haut patronage du Ministère de la Culture de Côte d’Ivoire.

À travers sa collection Ponts & Connexions, la créatrice signe son retour parisien et propose une expérience immersive où la haute couture contemporaine dialogue avec l’héritage textile africain, dans un format hybride mêlant défilé de mode, showroom, salon artistique et espace de rencontres.

Un défilé-manifeste entre mémoire et modernité

Dès le samedi 7 mars, une vente privée ouvrira ses portes au Wilde, lieu d’art et de mode à l’identité singulière situé en plein cœur de Paris, offrant une première immersion dans l’univers de la marque Olivia Perez, à travers ses pièces couture, silhouettes signature, accessoires et recherches textiles.

Point d’orgue de cette première journée, le défilé de la collection Printemps-Été 2026 “Ponts & Connexions” se tiendra en fin d’après-midi réunissant professionnels de la mode, figures du monde culturel et artistique ainsi que des représentants institutionnels.

Pensée comme une véritable narration visuelle, la collection explore le dialogue entre couture contemporaine, design textile et héritage culturel à travers des silhouettes architecturées, des matières sculptées et des jeux de textures et de volumes.

Le défilé sera ouvert par la mannequin iconique Rebecca Ayoko, révélée par Yves Saint Laurent, incarnant le lien entre mémoire de la haute couture et création contemporaine. Marraine de l’événement, Élisabeth Moreno, ancienne ministre déléguée à l’Égalité entre les femmes et les hommes, interviendra également pour souligner l’engagement de la maison en faveur de l’entrepreneuriat féminin et de la création comme levier d’émancipation et de connexion entre les territoires. Gystere, artiste musicien pluridisciplinaire, signera l’identité sonore de l’événement.

La vente privée se poursuivra les 8 et 9 mars, dans un format à la croisée du showroom, du salon artistique et du lieu de rencontres.

Une vision du luxe responsable ancrée dans les savoir-faire africains

Fondée en 2014 à Abidjan, la maison Olivia Perez développe un vestiaire alliant élégance contemporaine et artisanat textile africain, dans une approche engagée du luxe responsable. La marque valorise les savoir-faire traditionnels à travers l’utilisation de fibres naturelles, de pagnes tissés et de procédés innovants de transformation textile, tout en contribuant au développement de l’économie ivoirienne.

Au-delà de l’esthétique, Sophia Schaub-Vincent porte une vision de long terme autour du textile durable. Elle travaille notamment sur le développement de textiles innovants issues de fibres végétales - ananas, bananier ou bambou - transformant des résidus agricoles en textiles nobles et bas carbone. Son ambition est de structurer une filière textile responsable, capable d’expérimenter des mélanges avec du coton, du lin ou du raphia afin de proposer des matières durables et esthétiques.

À plus long terme, la créatrice souhaite créer une école de mode dédiée à une production responsable, où l’on apprendrait à concevoir autrement, à respecter les matières, les territoires et les femmes qui participent à ces chaînes de valeur.

Elle est également accompagnée par le programme d’incubation La Puissance du Lien, initié par Élisabeth Moreno, qui soutient des entrepreneures engagées dans des projets à fort impact économique, social et environnemental. Cet accompagnement lui permet de structurer son modèle, d’affiner son positionnement et de consolider ses partenariats.

Une créatrice au rayonnement international

Depuis plusieurs années, Sophia Schaub-Vincent construit une trajectoire internationale affirmée, avec des présentations à Paris, Londres et dans plusieurs Fashion Weeks sur le continent africain, ainsi que des collaborations artistiques à la croisée de la mode et de l’art contemporain.

À travers Ponts & Connexions, Olivia Perez poursuit son ambition : créer des passerelles entre territoires, disciplines et générations, et proposer une mode porteuse de sens autant que d’élégance, où innovation, responsabilité et héritage culturel se rencontrent.