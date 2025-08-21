Afrique: Afrobasket - Le Mali élimine la Côte d'Ivoire et file en demi-finales

Le Mali est devenu la première équipe qualifiée pour les demi-finales de l'Afrobasket masculin à Luanda, en battant la Côte d'Ivoire par 102 à 96 après prolongation. Une victoire historique pour les Aigles, qui n'avaient plus atteint ce stade de la compétition depuis dix ans.

Le coach Alhadji Dicko l'avait annoncé après la défaite contre le Sénégal en match de classement pour la deuxième place : son équipe irait loin dans cet Afrobasket. Ce n'était pas une simple promesse, mais une conviction qui s'est matérialisée ce mercredi soir.

Mené après avoir perdu le deuxième quart-temps, le Mali est revenu dans le match grâce à un troisième quart solide, où il a su imposer sa classe. En face, les Éléphants, convaincus d'avoir déjà fait le plus dur à la mi-temps, ont manqué d'intensité et laissé les Maliens revenir. Le premier panier du meneur Siriman Kanouté (9 points), resté muet jusque-là, a été le déclic. Il a permis au Mali de reprendre l'avantage (63-65, 28e). À la fin du troisième quart, les Aigles menaient 71-69.

Le quatrième quart-temps a été un véritable bras de fer. La Côte d'Ivoire, incapable de creuser l'écart, a vu le Mali rester au contact grâce à plus de lucidité dans les moments décisifs. Aliou Fadiala Diarra, auteur d'un match exceptionnel (35 points), a arraché la prolongation sur le fil (90-90).

En prolongation, le Mali a pris les commandes grâce à l'adresse de Siriman Kanouté et Mahamane Coulibaly (24 points). Intenables, les deux hommes ont scellé la victoire des Aigles face à une Côte d'Ivoire déboussolée, contrainte de commettre des fautes sans parvenir à inverser la tendance. Score final : 102-96.

Le Mali devient ainsi la première équipe qualifiée pour les demi-finales. Une performance saluée par une explosion de joie des supporters maliens, aussi bien dans les gradins que sur le parquet, après avoir éliminé un géant du basket africain. La Côte d'Ivoire, pourtant invaincue jusque-là et sortie première de sa poule A, quitte la compétition sur sa toute première défaite.