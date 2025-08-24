Guinée: Vives réactions des opposants à la junte après la suspension de trois partis politiques

Annoncée dans la soirée du vendredi 22 août, la décision de suspendre le Parti du renouveau et du progrès (PRP) mais aussi et surtout l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) de l'ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo et le Rassemblement du peuple de Guinée (RPG) de l'ancien président Alpha Condé fait vivement réagir la classe politique partisane d'un retour à l'ordre constitutionnel.

En Guinée, la décision n'est pas du goût de la classe politique qui exige le retour à l'ordre constitutionnel et celui des militaires dans les casernes. À moins d'un mois du référendum constitutionnel prévu le 21 septembre prochain dans le pays, le ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, Ibrahima Kalil Condé, a pris, dans la soirée du vendredi 22 août, un arrêté suspendant l'activité de trois partis pour une période de 90 jours au motif qu'ils ne respectaient pas les obligations de conformité prévues par la charte des partis politiques de Guinée.

Pour les opposants à la junte au pouvoir, la pilule est d'autant plus difficile à avaler que deux d'entre eux sont des poids lourds de la vie politique guinéenne : outre le Parti du renouveau et du progrès (PRP) de Rafiou Sow, sont effectivement concernés l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) de l'ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo et le Rassemblement du peuple de Guinée (RPG) de l'ancien président Alpha Condé.

« La suspension de ces formations n'est pas vraiment fortuite. Il s'agit même d'une décision à laquelle il fallait s'attendre, surtout dans le cas de l'UFDG, l'un des partis les mieux structurés de Guinée, réagit ainsi le Dr Édouard Zotomou Kpogomou, un allié politique de Cellou Dalein Diallo qui juge cette décision aussi injuste qu'excessive. C'est une suspension qui est arbitraire », reprend celui-ci.

Contacté par RFI, un responsable du RPG - qui avait déjà fait l'objet d'une première suspension en mars dernier - a quant à lui déclaré qu'il ne souhaitait pas réagir à cette décision.