Congo-Brazzaville: Révision des listes électorales - Le bilan à mi-parcours satisfaisant

Après les descentes effectuées dans les départements du Nord et du Sud du Congo, le préfet, direteur général des affaires électorales (DGAE), Jean-Claude Etoumbakoundou, a indiqué que le bilan à mi-parcours de l'opération de révision des listes électorales est satisfaisant.

Invité par la presse à dégager le constat de sa visite à l'intérieur du pays, Jean-Claude Etoumbakoundou a déclaré être content de l'interêt que la population accorde à l'opération dont l'objectif est de revisiter les matrices des listes électorales en procédant par la demande individuelle d'inscription sur ces listes des personnes en âge de voter et la demande individuelle de modification.

"Ma délégation et moi-même sommes passés dans les départements du Pool, de la Cuvette, de Pointe-Noire, du Kouilou, du Niari et de la Bouenza où les opérations de révision extraordinaire des listes électorales se déroulent bien. La population congolaise, de son côté, répond à un rythme acceptable à l'appel du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, à travers la direction générale dont j'ai la charge de conduire, du reste un organe technique chargé comme les autres d'assister le ministre dans la mise en oeuvre de ses missions", a-t-il déclaré.

Le DGEA, a-t-il ajouté, salue la maturité de la population congolaise qui a compris que l'inscription sur les listes électorales est un acte capital que chacun doit accomplir afin de participer, au moment venu, au choix des dirigeants de son pays ; notamment à l'élection présidentielle qui aura lieu les 17 et 22 mars 2026.

Par ailleurs, depuis le 1er septembre dernier, date du démarrage de ladite opération jusqu'à ce jour, il a affirmé que les résultats obtenus au niveau des bureaux d'enregistrement ouverts à cet effet sont rassurants. Aucun incident majeur de nature à bloquer le bon déroulement de ce processus n'a été signalé, partout où sa délégation est passée.

Jean-Claude Etoumbakoundou a poursuivi, qu' "il va de soi que pareille opération ne peut être exempte de quelques problèmes techniques, du reste remédiables. On est en train de travailler, pour le succès de la révision des listes électorales dont dépend également le succès de l'élection présidentielle de l'année prochaine. Il faut signaler qu'à ces opérations, y sont naturellement associées toutes les représentations administratives, politiques et la société civile, afin de favoriser leur transparence".

A leur niveau, a-t-il insisté, "les points d'étape se font en interne, notamment entre la coordination de la Commission nationale électorale indépendante et la direction générale des Affaires électorales". Histoire pour les deux parties, "d'harmoniser progressivement les données enregistrées par les Commissions administratives de révision des listes électorales ainsi que par les bureaux d'enregistrement des demandes d'inscription, de modification, de retranchement ou de radiation".