Afrique: Les Lions renversent les Léopards à domicile, 3-2

9 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal a battu mardi celle de la République démocratique du Congo, 3-2, en match comptant pour la huitième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Les Léopards menaient 2-1 à la mi-temps, grâce à deux buts de Bakambu (26e) et Yoanne Wissa (33e). Pape Guèye à la 39e minute de ce match qui se déroule au stade des martyrs de Kinshasa.

Le Sénégal est ensuite revenu à la hauteur de son adversaire grâce à une réalisation de Nicolas Jackson à la 53e minute de la rencontre, avant un troisième but marqué par Pape Matar Sarr à trois minutes de la fin de la rencontre.

