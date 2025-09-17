Cote d'Ivoire: Le pays et les Etats-Unis signent un Compact régional de 322 millions de dollars

Le Premier ministre, Dr Robert Beugré Mambé, a présidé le 16 septembre 2025, la cérémonie de signature d'un Compact régional de 322 millions de dollars - 300 millions de dollars (168 milliards de Fcfa) des Américains et 22,5 millions de dollars de contribution ivoirienne - entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. C'était à l'Auditorium de la Primature à Abidjan-Plateau.

Paraphé par Jason Small, vice-président du Mcc chargé des opérations et Adama Coulibaly, ministre ivoirien des Finances et du Budget, le nouveau Deal se veut un projet structurant qui renforce le statut de hub énergétique de la Côte d'Ivoire dans la sous-région ouest-africaine et sa capacité à alimenter au-delà des six pays bénéficiant déjà de son énergie électrique. La naissance de ce nouveau partenariat dans le cadre du Millenium Challenge Corporation (Mcc) a été couplée à la clôture officielle du Compact bilatéral de 536 millions de dollars signé en août 2017.

Dr Robert Beugré Mambé s'est félicité de la qualité et le dynamisme de la relation entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, la qualifiant de « relation bâtie sur la confiance nourrie par la rigueur et consolidée par des résultats concrets sur les projets dont bénéficie notre pays ». Le Premier ministre a également indiqué que « le compact bilatéral qui s'achève est une parfaite illustration de ce que peut produire une coopération fondée sur quatre choses : le respect mutuel, la transparence, la responsabilité et la confiance mutuelles ».

Le Chef du gouvernement a aussi souligné que « les résultats sur le terrain, au-delà des réalisations physiques d'infrastructures et de chiffres, sont encore plus éloquents en termes d'amélioration des conditions de vie et du recul de la pauvreté ». Il a relevé que ce succès est en conformité avec la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, selon laquelle, « le développement ne se décrète pas. Le développement se construit avec méthodes, avec des partenaires solides et avec une volonté politique constante ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Premier ministre a donc promis que ce qu'il a qualifié de « la diplomatie du concret qui ne promet pas seulement, mais qui agit et qui donne des résultats », sera mise en oeuvre pour faire de cet autre partenariat un succès davantage éclatant. Cela, dans la droite ligne l'invite à la coopération fructueuse du président américain, Donald Trump, qui a déclaré : « l'Amérique est fière de son amitié avec les nations qui partagent sa volonté de bâtir un monde meilleur. Elle aspire, comme nous, à un avenir où chaque peuple peut prospérer de la dignité et de la liberté ».

Pour sa part, le ministre-directeur de Cabinet du Président de la République, Fidèle Sarassoro, président du Conseil d'administration du Millenium Challenge Account (Mca Côte d'Ivoire), a réitéré l'engagement des équipes à travailler à l'obtention de résultats plus importants. « Nous sommes convaincus que l'expérience et les leçons apprises du compact bilatéral nous permettront d'éviter à l'avenir les insuffisances constatées lors de sa mise en oeuvre. De même, les critères d'éligibilité du Mcc à travers le Scorecard continueront de guider nos efforts pour améliorer les performances de notre pays en matière de gouvernance », a-t-il déclaré.

Outre le Premier ministre, Fidèle Sarassoro et les agents du Mca Côte d'Ivoire ont été félicités par Jason Small. Le vice-président du Mcc chargé des opérations s'est félicité d'un modèle qui marche et la croyance commune que la croissance économique se ressentir au-delà des frontières. Il n'a pas manqué de saluer notamment les nombreuses infrastructures routières, les trois centres de formation technique et professionnelle, les 40 collèges de proximité, les deux annexes de l'École normale supérieur (Ens) et deux campus réalisés dans le cadre du Compact bilatéral.

Le tout premier Compact de l'ère Trump 2 dans le monde

Quant à l'ambassadeur des Etats-Unis, Jessica Davis Ba, elle a tenu à mettre en exergue le caractère spécial des relations entre les gouvernements ivoirien et américain. Ce, en indiquant que le Compact régional est le premier partenariat de ce niveau dans le cadre du Mcc que le Pays de l'Oncle Sam contracte depuis le retour du Président Donald Trump à la Maison Blanche.

La diplomate de citer le sous-secrétaire d'État, Christopher Landau, qui a déclaré une semaine auparavant : « Ce pacte reflète l'attachement du président Trump à un développement intelligent et responsable au service des intérêts des États-Unis. Un secteur énergétique plus robuste en Afrique de l'Ouest permet de créer de nouveaux marchés pour les entreprises américaines, de soutenir l'emploi aux États-Unis et de contribuer à la stabilité régionale, ce qui est bénéfique pour nous tous ».

Pour sa part, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafowa Coulibaly, a sollicité davantage d'appuis du gouvernement américain dans le domaine énergétique. « Nous espérons pouvoir explorer de nouvelles opportunités d'investissement, notamment par le biais d'un Compact supplémentaire aligné sur les priorités stratégiques de notre secteur de l'électricité », a-t-il plaidé.

Cette sollicitation de Mamadou Sangafowa Coulibaly vise à couvrir les « besoins en investissement pour moderniser nos infrastructures, optimiser la distribution de l'énergie et intégrer les énergies alternatives ». Mais avant, il s'est engagé à « tout mettre en oeuvre pour garantir une mise en oeuvre rigoureuse, transparente, exemplaire de ce projet - Compact région NDLR - sous l'oeil vigilant du chef du gouvernement ».