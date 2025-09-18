Cote d'Ivoire: Partenariat énergétique - Le pays et les États-Unis scellent un Compact de plus de 193 milliards de FCFA

La coopération ivoiro-américaine franchit un nouveau cap avec le lancement du Compact régional, le 17 septembre 2025, dans le secteur de l'énergie. Ce projet majeur, d'un montant global de 322 millions de dollars soit environ 193,2 milliards de FCFA., a été au coeur de l'audience accordée ce mercredi par le Ministre des Finances et du Budget à l'Ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, Son Excellence Madame Jessica Davis Ba.

À sa sortie d'audience, la diplomate américaine a exprimé toute sa satisfaction quant à la qualité des échanges : « Chaque fois que je viens ici, c'est toujours un plaisir, parce que nous avons des discussions ouvertes et franches. Nous avons célébré la signature du nouveau Compact du MCC dans le secteur de l'énergie et entamé la planification de sa mise en œuvre. Ce projet illustre la solidité du partenariat et la fierté que les États-Unis ont dans leur relation avec la Côte d'Ivoire », a-t-elle déclaré.

Ce programme ambitieux, financé à hauteur de 300 millions de dollars par le peuple américain via le Millennium Challenge Corporation (MCC), et de 22,5 millions de dollars par la Côte d'Ivoire, vise à renforcer les infrastructures énergétiques et à catalyser de nouveaux investissements dans le pays.

La signature officielle du Compact régional s'est tenue le 16 septembre 2025 à Abidjan. Cet engagement témoigne de la volonté conjointe des deux pays de hisser la Côte d'Ivoire au rang de pôle énergétique en Afrique de l'Ouest.

Au-delà des infrastructures, ce Compact ambitionne de favoriser l'intégration régionale, d'encourager la fourniture d'une énergie durable et compétitive, et de soutenir la croissance économique. Pour le gouvernement ivoirien, il s'agit d'un levier stratégique qui consolide le rôle du pays comme moteur du développement énergétique sur le continent.

Ce partenariat reflète la convergence des priorités entre Washington et Abidjan : bâtir un avenir énergétique solide, capable de répondre aux besoins croissants des populations et de stimuler l'industrialisation. En misant sur des projets structurants, la Côte d'Ivoire et les États-Unis confirment leur engagement commun pour une coopération durable, tournée vers l'innovation et la prospérité partagée.