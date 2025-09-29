Gabon: Franceville - 2e Arrondissement - Justine Judith Lekogo dénonce la fraude électorale et appelle à la vigilance citoyenne

Au lendemain de la proclamation des résultats législatifs, Justine Judith Lekogo, candidate du deuxième arrondissement de Franceville, s'est exprimée avec fermeté sur certaines irrégularités.

Selon elle, si la victoire a été confirmée par le ministère de l'Intérieur avec 50,83 % des suffrages, ce chiffre ne reflète pas fidèlement la vérité des urnes. « Nos propres procès-verbaux nous donnaient à environ 55%. Même au niveau de la commission, avant les manipulations, nous étions encore entre 53 et 54 %. La réduction de notre score n'est que la conséquence de manoeuvres frauduleuses », a-t-elle affirmé.

Des tentatives de fraude mises en lumière

Mme Lekogo a pointé du doigt les agissements du Parti Démocratique Gabonais (PDG), qu'elle accuse d'avoir orchestré des fraudes à plusieurs niveaux :

· falsification de procès-verbaux,

· tentative de corruption des membres,

· diffusion de faux documents attribués à la commission d'arrondissement.

Un exemple précis a été présenté : au bureau de vote Dialogue 2, où Justine Judith Lekogo affirme avoir obtenu 65 voix, soit 61 %, un document officiel attribuait ces résultats au PDG, ne laissant à son camp que deux voix, soit à peine 1 %. « Sans la vigilance de nos représentants et la mobilisation citoyenne, cette mascarade aurait pu inverser la vérité des urnes », a-t-elle ajouté.

Un appel à la Cour constitutionnelle et aux autorités compétentes

Convaincue que les preuves matérielles parlent d'elles-mêmes, Justine Judith Lekogo appelle la Cour constitutionnelle à examiner attentivement les procès-verbaux authentiques de tout les candidats « La justice électorale doit se montrer impartiale et courageuse. Nos résultats réels dépassent les 53%. Les institutions doivent redonner confiance au peuple gabonais en protégeant son vote », a-t-elle insisté.

« Le PDG n'a jamais gagné sans fraude »

La candidate ne mâche pas ses mots contre ses adversaires : « Le PDG ne repose pas sur la volonté populaire. Son existence politique s'est toujours appuyée sur la fraude. Mais cette fois-ci, les populations ont dit non. La vigilance citoyenne a stoppé leur passage en force. »

Elle souligne par ailleurs que dans le Deuxième Arrondissement de Franceville, le PDG n'aurait plus de véritable assise : « Ce n'est pas un parti de citoyens, mais un groupe de fraudeurs et de tricheurs. Notre arrondissement mérite mieux. »

Un message de sensibilisation à la population

Au-delà de la dénonciation, Justine Judith Lekogo a tenu à remercier et féliciter ses concitoyens pour leur mobilisation. Elle appelle à rester unis, vigilants et confiants, car selon elle, « c'est dans la défense collective du suffrage que se trouve la clé du changement véritable. »

« Le peuple gabonais doit comprendre que chaque voix compte et que chaque vigilance citoyenne protège la démocratie. Si nous laissons passer la fraude, nous trahissons l'avenir de nos enfants. Mais si nous défendons chaque vote, nous ouvrirons la voie au vrai développement », a-t-elle conclu.