Afrique: Eliminatoires CM - La Tanière au grand complet, les derniers Lions arrivés à Juba

Dakar — La délégation sénégalaise présent à Juba pour les besoins de la prochaine journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 contre le Soudan du Sud, est désormais au grand complet avec l'arrivée mardi d'une dizaine joueurs ayant rejoint sur place la première vague de footballeurs et membres du staff technique.

Ces sociétaires de la Tanière évoluant pour la plupart en France, en Angleterre, en Belgique, en Turquie et en Israël sont arrivés mardi à l'aéroport de Juba.

Ils ont voyagé avec le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, les légendes El Hadji Diouf, Kalilou Fadiga et Lamine Diatta, ainsi que des membres du staff technique.

Ils retrouvent à Juba les membres de la délégation sénégalaise arrivée lundi dans la matinée dans la capitale du Soudan du Sud.

Il s'agit des membres du staff technique, dont l'entraîneur Pape Bouna Thiaw, de joueurs et de responsables de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Sadio Mané et Nicolas Jackson également sont arrivés lundi dans l'après-midi dans la capitale du Soudan du Sud.

Les Lions, désormais au grand complet, vont poursuivre leur préparation pour les deux dernières rencontres de l'équipe nationale, comptant pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du monde de football 2026.

Vendredi, les protégés de Pape Bouna Thiaw affrontent le Soudan du Sud pour l'avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde.

Quatre jours plus tard, ils vont terminer la phase des éliminatoires en recevant les Mourabitounes de la Mauritanie.

Les Lions sont leaders du Groupe B avec 18 points, soit deux de plus que les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC).

Le Sénégal est en quête de quatre points pour valider sa quatrième qualification au Mondial, la troisième consécutive.