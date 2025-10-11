Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Les cinq piliers du projet de société de Billon

11 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

C'est lancé ! Le candidat Jean-Louis Billon est entré en campagne, hier.

Après une parade à travers plusieurs communes d'Abidjan, le candidat du Congrès démocratique (Code) a tenu un grand meeting au terrain Konan Raphaël de Marcory.

Sous le slogan « Osons le changement », Jean-Louis Billon a présenté avec passion et conviction son projet pour une « Côte d'Ivoire réconciliée, prospère et souveraine ». Devant une foule conquise, il a dévoilé les cinq piliers de son programme de société, véritable boussole de son ambition présidentielle.

Le premier pilier, la souveraineté, place l'économie nationale au centre de ses priorités. « La Côte d'Ivoire doit maîtriser son destin économique. Je m'engage à remettre le citoyen au coeur de notre modèle de développement », a-t-il déclaré.

Le deuxième pilier repose sur le capital humain, car, selon lui, « aucune nation ne peut se développer sans investir dans sa jeunesse et ses compétences ». Le troisième pilier, la cohésion sociale, appelle à la réconciliation, à l'unité et au vivre-ensemble. Le quatrième pilier concerne le territoire.

JLB promet une véritable décentralisation et une modernisation urbaine au service des citoyens. « Une vraie décentralisation, c'est une République proche, efficace et équitable. Je m'engage à transformer nos villes en lieux de vie modernes, propres et humains », a-t-il affirmé.

Enfin, le cinquième pilier, la gouvernance, se veut exemplaire, juste et efficace. « Gouverner, c'est servir le pays, pas ses intérêts. Je m'engage à instaurer une gouvernance transparente et à garantir une justice indépendante, équitable et protectrice », a martelé le candidat, sous les applaudissements nourris de ses partisans.

