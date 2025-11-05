Afreximbank plaide pour le renforcement des capacités de financement du commerce en vue d'accélérer la croissance inclusive en Afrique

Abidjan, Côte d’Ivoire — Lors de l’ouverture du25e Séminaire d’Afreximbank sur le financement du commerce (ATFS) qui se tient à Abidjan, Mme Gwen Mwaba, Directrice générale d’Afreximbank, en charge du Financement du commerce et des services bancaires correspondants a plaidé en faveur du renforcement des capacités de financement du commerce et de la collaboration entre les institutions financières africaines afin d’accélérer la croissance inclusive et durable à travers le continent.

« L’Afrique est dotée d’importantes ressources naturelles telles que les minéraux, les hydrocarbures, les produits agricoles et d’un éventail croissant de possibilités à valeur ajoutée dans les domaines de l’énergie, des métaux et de la logistique. Ces ressources présentent un immense potentiel de développement lorsqu’elles sont financées de manière responsable, efficace et avec une gestion rigoureuse des risques. Pour traduire ce potentiel en résultats tangibles, nous avons besoin de banques et d’institutions financières qui soient non seulement conscientes des risques, mais aussi structurellement compétentes », a déclaré Mme Mwaba.

Elle a souligné le rôle crucial des professionnels de la finance qualifiés dans la construction de l’avenir du commerce africain et l’importance du renforcement des capacités pour transformer les abondantes ressources naturelles et humaines du continent en un développement économique concret.

« Des banquiers bien formés, dotés de capacités sophistiquées de structuration des transactions, peuvent adapter le financement aux chaînes de valeur à forte intensité de capital et aligner le financement des projets sur les besoins de développement local et les sauvegardes environnementales », a poursuivi Mme Mwaba.

« Le financement du commerce fondé sur la confiance, l’évaluation des risques et la liquidité reste la pierre angulaire du commerce, de l’investissement et de la création d’emplois. Notre tâche collective est de veiller à ce que cette ressource vitale soit acheminée de manière fiable vers les entreprises qui en ont besoin et que ses avantages soient largement partagés ».

La cérémonie d’ouverture a été suivie entre autres par des représentants duGouvernement de la Côte d’Ivoire, dont M. Patrick Olivier Daipo, Directeur de Cabinet adjoint au Ministère du commerce (République de Côte d’Ivoire), M. Chalouho Coulibaly, Directeur national de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) qui représentait Jean-Claude Kassi Brou, Gouverneur de la BCEAO, et M. Jérôme Ahua, Directeur général adjoint de la BNI qui représentait également l’Association des banquiers.

Le Séminaire annuel d’Afreximbank sur le financement du commerce, qui en est à sa 25e année, est le programme phare de renforcement des capacités d’Afreximbank. A ce jour, le programme a offert une formation à des milliers de banquiers, prêteurs, financiers et décideurs africains. L’édition de cette année marque une étape majeure : un quart de siècle consacré à l’autonomisation des professionnels africains de la finance et au renforcement de l’expertise du continent dans la structuration et la mise en œuvre de solutions de financement du commerce.

Soulignant le leadership d’Afreximbank au sein de l’écosystème africain du financement du commerce, Mme Mwaba a déclaré que, depuis plus de trois décennies, la Banque a constitué un portefeuille de programmes et de facilités soutenant l’intégration régionale, la création de valeur et la création d’emplois. Ces programmes et facilités concernent :

Le financement à grande échelle des secteurs orientés vers l’exportation et des infrastructures propices au commerce ;

Les outils novateurs de partage des risques et de renforcement du crédit pour mobiliser des capitaux privés ;

Les facilités spécialisées pour le financement des produits de base et des projets alignées sur les garanties environnementales et sociales ; et

Les programmes ciblés de renforcement des capacités visant à renforcer les compétences des banquiers et des décideurs africains.

Le Séminaire d’’Afreximbank sur le financement du commerce explorera les grands thèmes qui façonnent l’avenir du financement du commerce en Afrique, y compris le rôle de la numérisation, des données, de la technologie et de la transparence ; la gestion rigoureuse des risques dans un environnement mondial de plus en plus volatile ; ainsi que l’importance de la collaboration entre les banques, les institutions multilatérales de développement, les fintechs, les exportateurs et les décideurs afin de créer des solutions évolutives et durables.

Mme Mwaba a enfin exprimé sa conviction que les discussions à Abidjan aboutiraient à des résultats concrets et contribueraient à renforcer davantage l’écosystème du financement du commerce en Afrique.

Le Séminaire d’Afreximbank sur le financement du commerce se tient du 4 au 6 novembre 2025 à Abidjan sous le thème « Renforcer les capacités de financement du commerce pour une croissance inclusive et durable en Afrique ».Le Séminaire sera suivi d’un atelier d’une journée sur l’affacturage, le 7 novembre 2025.